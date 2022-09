Onde assistir online a The Beatles: Get Back, o documentário vencedor de cinco prêmios Emmy®

Dirigido por Peter Jackson e dividido em três partes, o premiado documentário sobre a banda britânica pode ser visto via streaming.



The Beatles: Get Back, documentário sobre a banda formada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, foi reconhecido pelo Emmy® em 2022 com cinco estatuetas.

O reconhecimento se soma à extensa lista de prêmios que a obra conquistou desde sua estreia, em novembro de 2021. Dirigida por Peter Jackson, a produção compartilha com o público materiais inéditos.

São registros das gravaçõesdo álbum “Let It Be” e do último show da banda em Savile Row, Londres. A seguir, saiba onde assistir ao documentário online, o que você pode ver em cada episódio e em quais categorias ele ganhou o Emmy®.







Onde assistir a The Beatles: Get Back online?

The Beatles: Get Back pode ser visto online no Disney+. Dividida em três episódios com mais de 60 minutos, a produção mostra registros imperdíveis da famosa banda de rock britânica.







The Beatles: Get Back - Trailer



Sobre o que é The Beatles: Get Back?





The Beatles: Get Back é sobre a preparação para o primeiro show ao vivo dos Beatles em mais de dois anos.

Gravado em janeiro de 1969, o documentário apresenta uma compilação de mais de 60 horas de imagens nunca antes vistas, filmadas por Michael Lindsay-Hogg, e mais de 150 horas de áudio nunca antes divulgados.

Além disso, mostra a composição e os ensaios de 14 novas músicas – que originalmente seriam lançadas em um álbum ao vivo. E também resgata outras canções e composições clássicas incluídas nos dois últimos álbuns da banda, "Abbey Road" e "Let It Be".

Por fim, a produção apresenta, pela primeira vez na íntegra, a última apresentação ao vivo do quarteto: o inesquecível concerto no terraço da Savile Row, em Londres.







Premios Emmy® 2022: Em quais categorias The Beatles: Get Back ganhou?





No Emmy® 2022, o documentário ganhou nas cinco categorias do Emmy® a que foi indicado:



-Melhor Direção para Programa de Documentário/Não-ficção.



-Melhor Edição de Imagem para um Programa de Não-ficção.

-Melhor Série Documentária ou Não-Ficção.

-Melhor Edição de Som para um programa de Não-ficção ou Realidade.

-Melhor Mixagem de Som para um Programa de Não Ficção ou Realidade.