As 5 trilhas sonoras mais famosas dos filmes da Disney

As icônicas canções dos filmes da Disney conquistaram os corações dos fanáticos e receberam diversos prêmios.





São infinitas as vezes em que o público se vê cantando, dançando e se divertindo com músicas das trilhas sonoras clássicas da Disney. Por meio delas, é possível se sentir como um participante das aventuras de diferentes personagens, podendo viajar pelos céus com Jasmine, em Aladdin (1992), ou aprendendo sobre a natureza com Pocahontas (1995).

Cada uma das músicas dessas animações de sucesso segue no coração dos fãs. Conheça, abaixo, mais detalhes sobre 5 trilhas sonoras marcantes da Disney:





“A Whole New World”, a música-tema de Aladdin

Quem nunca sonhou em voar no tapete mágico ao som de “A Whole New World”, cantada por Brad Kane e Lea Salonga? As músicas da trilha sonora do filme Aladdin são tão emocionantes quanto sua jornada nessa história de amor e aventura.

A canção foi lançada no ano da estreia do filme, em 1992. O álbum, com todas as faixas do longa, teve produção musical de Alan Menken, Tim Rice e Walter Afanasieff.

“When You Wish Upon a Star”, a trilha inesquecível de Pinóquio

Criada por Leigh Harline e Ned Washington, a trilha sonora de Pinóquio, de 1940 inclui a memorável vencedora do Oscar® de Melhor Canção Original “When You Wish Upon a Star”, na voz de Cliff Edwards.

O filme traz ainda outros sucessos inconfundíveis como “I've Got No Strings” e “Give A Little Whistle".

As melodias clássicas e algumas inéditas estão na nova versão live-action, que foi lançada neste ano e está disponível no Disney+. No remake, a faixa “When You Wish Upon a Star” ganhou uma releitura com performance de Cynthia Erivo.





O Rei Leão e sua marcante canção "Can You Feel the Love Tonight"

O Rei Leão é uma das animações mais marcantes da Disney, não só por seu visual deslumbrante e por seus personagens, mas também pela trilha sonora vencedora do Oscar®.

"Can You Feel the Love Tonight" levou a estatueta de Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Canção, em 1994.

Um fato curioso sobre a trilha sonora do filme é que Hans Zimmer ficou encarregado de escrever a partitura e, por outro lado, Elton John compôs as canções junto ao letrista Tim Rice.

"Color of the Wind", a trilha de Pocahontas, foi premiada

Escrita e composta por Stephen Schwartz e Alan Menken, a trilha sonora de Pocahontas emocionou com canções repletas de heroísmo, amor e amizade.

"Color of the Wind" ganhou o Oscar® de Melhor Canção Original em 1996. A letra foi cantada pela artista Vanessa Williams e a faixa fala sobre o respeito à natureza e à convivência harmoniosa de todos os seres da Terra.





“Let It Go”, o hino mundialmente conhecido com Frozen

A trilha sonora de Frozen: Uma Aventura Congelante sabe introduzir o espectador em cada momento diferente do filme. Com todas as canções do filme é possível sentir drama, diversão e romance.

A música “Let It Go”, sem dúvida, se tornou um hino para os fãs da Disney. Composta por Kristen Anderson e Robert Lopez, a canção ganhou o Oscar® de Melhor Canção Original, em 2014.

Em sua versão cinematográfica, a faixa foi interpretada por Idina Menzel em seu papel como a voz de Elsa, enquanto a versão mais pop da música ficou a cargo da cantora e atriz Demi Lovato.