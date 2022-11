Onde assistir ao show de despedida de Elton John online

Cantor britânico se despede dos palcos em sua última turnê, e o emocionante show poderá ser visto via streaming.

De Reginald Dwight a Sir Elton John: lá se vão décadas de uma carreira tão intensa quanto seu protagonista. O eterno Rocket Man subiu aos palcos em um concerto histórico chamado Elton John: o Show de Despedida.

A apresentação fez parte da Turnê Farewell Yellow Brick Road. Com participações especiais, a performance leva momentos emocionantes e grandes sucessos musicais diretamente para sua casa.



'Elton John: O Show da Despedida' | Trailer Oficial | Disney+

Onde assistir ao último show de Elton John nos Estados Unidos

O cantor se apresentou no Dodger Stadium, em Los Angeles, ao vivo no dia 20 de setembro. A escolha do local também foi simbólica.

Foi lá onde, em 1975, Elton realizou duas apresentações com ingressos esgotados e que gravaram o nome do artista na História da música mundial. E, ainda, consolidaram sua carreira ao lado de seu grande amigo e compositor Bernie Taupin.

Fechando o ciclo de forma emocionante, ele subiu ao palco em seu último show norte-americano. E é possível aproveitar cada segundo deste momento histórico no Disney+. Não perca!

