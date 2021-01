Let it Go com uma apresentação virtual de “Frozen, A Musical Spectacular”, da Disney Cruise Line

Escrito por Carly Scott, Disney Cruise Line Cruise Director

Prepare-se para mais uma diversão em família apresentada pela Disney Cruise Line! Desta vez, levamos até sua casa o mundo de Arendelle com uma festa virtual do nosso musical estilo Broadway “Frozen, A Musical Spectacular”.

Que subam as cortinas!

Você está convidado a tomar um assento na primeira fila (do seu sofá!) quando subirmos as cortinas de mais uma apresentação virtual de um musical no melhor estilo Broadway. Em cartaz, “Frozen, A Musical Spectacular!” Este vídeo foi gravado anteriormente do Walt Disney Theatre e traz o elenco original do espetáculo.





Para mais #DisneyMomentosMagicos, acesse Disney.com.br/DisneyMomentosMagicos