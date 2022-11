Saiba mais sobre o anti-herói de Pantera Negra: Wakanda para Sempre.



Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, a nova produção da Marvel Studios, conta com um anti-herói ousado: Namor, interpretado por Tenoch Huerta. O líder do povo Talokan promove uma verdadeira guerra contra Wakanda em defesa de seu povo.

Personagem conhecido nos quadrinhos, Namor tem uma série de detalhes curiosos. Veja a seguir algumas desses pontos de atenção sobre ele, um dos destaques da continuação de Pantera Negra (2018):









Namor é tão forte quanto o Hulk

Namor é capaz de nadar e voar rápido, mas também é dono de uma força inestimável. De acordo com o diretor e roteirista Ryan Coogler, “não há nada igual” ao líder marinho “em termos de suas capacidades, podendo respirar debaixo d'água e em grandes altitudes, além de andar em terra”. Coogler diz que Namor tem tanta força quanto Thor e, se estiver perto de água o suficiente, pode ser tão forte quanto o Hulk”.











Namor tem mais de 100 anos

Na linha do tempo, Namor é um herói de guerra da Era de Ouro da era Timely Comics, nome adotado pela editora antes de virar Marvel Comics. Na trajetória do Universo Marvel, acredita-se que Namor nasceu por volta do ano de 1920 – ou seja, ele tem mais de 100 anos.











Namor é filho de uma princesa

Seguindo as histórias em quadrinhos, o capitão Leonard McKenzie liderou uma expedição naval ao Círculo Antártico, em 1920, que deu errado e também chamou a atenção de um povo subaquático de grande alcance, os atlantes.



Isso levou a um encontro entre McKenzie e a Princesa Fen de Atlantis. Eles acabaram se apaixonando e casaram. No entanto, Leonard morreu em um ataque do pai de Fen, que não sabia o que havia acontecido com sua filha. Por fim, Fen retorna para para Atlantis, de coração partido e grávida do bebê Namor.









Namor é mutante

Conforme imaginado, Namor é mutante. Quando perdeu a memória, Namor conheceu Charles Xavier e a dupla procurou semelhantes ao anti-herói de Pantera Negra em todo o mundo. Xavier, mais tarde, fundou os X-Men e Namor foi chamado para a irmandade por ser mutante.











Namor é um dos primeiros super-heróis capaz de voar

Com o auxílio das asas nos tornozelos – que parecem muito com penas de aves – Namor chama a atenção por sua habilidade extra: ele foi um dos primeiros heróis a voar sozinho nos quadrinhos de super-heróis.











Não deixe de ver Pantera Negra: Wakanda Para Sempre nos cinemas

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre segue em cartaz nos cinemas brasileiros. Os ingressos podem ser adquiridos online ou diretamente nas bilheterias.



Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!