Quem é o novo vilão de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Conheça Namor, personagem que será apresentado ao público na nova produção da Marvel Studios.

A nova produção da Marvel Studios, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre , estreia dia 10 de novembro nos cinemas de todo o Brasil. Prepare-se para rever alguns dos memoráveis personagens do primeiro longa, que retornam neste filme.

No entanto, a produção também apresenta ao público novos personagens e, principalmente, um novo antagonista. A seguir, descubra um pouco mais sobre ele:









Quem é Namor, líder dos Talokan em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Após anos como uma nação isolada, Wakanda agora tem os olhos do mundo voltados para si após os eventos de Pantera Negra (2018) – disponível no Disney+.

E é justamente para evitar que o mesmo aconteça com sua nação, Talokan que Namor e os talokanil emergem da água.

Assim como T'Challa (Chadwick Boseman) e a Rainha Ramonda (Angela Bassett), Namor também é um chefe político e governante soberano de um grupo de pessoas – os talokanil.

Interpretado por Tenoch Huerta, Namor também é um dos primeiros mutantes do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). O líder Talokan tem grandes habilidades, como nadar incrivelmente rápido e voar.

O diretor do filme, Ryan Coogler, aponta o quão poderoso Namor é:

“[Não há personagem] igual em termos de suas capacidades; ele consegue respirar tanto debaixo d'água quanto em grandes altitudes e, ainda, andar em terra firme. Ele é incrivelmente forte, tão forte quanto Thor, e se estiver perto de água em quantidade suficiente, pode ser tão poderoso quanto o Hulk”, declarou Coogler ao site Marvel.com.









Por que Namor é um oponente tão forte para Wakanda?

Segundo o produtor de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, Nate Moore, tudo o que Namor faz é para proteger Talokan. E é justamente isso que representa uma ameaça para Wakanda.

“Ele não está interessado em arruinar o mundo por poder. Não está interessado em dinheiro; está interessado em proteger seu povo. E o que é mais altruísta do que isso?”, questiona Moore ao Marvel.com.

Acontece que essa obstinação em manter Talokan em segredo e a salvo do restante do mundo cria um interessante contraponto à Rainha Ramonda e à Shuri (Letitia Wright), principalmente agora que vários países do mundo tentam intervir em Wakanda após a morte de T’Challa.









Tenoch Huerta interpreta Namor em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

A responsabilidade de assumir os pés alados de Namor ficou com o Tenoch Huerta. O ator tem uma longa carreira em papéis intensos e dramáticos, sendo esta sua primeira experiência no UCM.

“A atuação de Tenoch é realmente interessante porque ele é sedutor e inteligente. Ele é apaixonado pelo que acredita e, em certos pontos do filme, acho que está conquistando nossos heróis por causa da verdade do que está falando”, celebra Nate Moore.

Não perca o encontro com Namor e os talokanil em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, dia 10 de novembro, exclusivamente nos cinemas de todo o Brasil.

E no Disney+, você encontra todos os filmes, séries e especiais da Marvel Studios.