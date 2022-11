Lendas da Marvel Studios: 4 fatos sobre o Rei T'Challa revistos no especial do Disney+

Relembre todos os detalhes sobre Pantera Negra, poucos dias antes da estreia de sua sequência nos cinemas.

Apesar de sua primeira aparição no Universo Cinematográfico Marvel (UCM) ter sido em Capitão América: Guerra Civil (2016), o público conheceu o Pantera Negra em profundidade no filme homônimo de 2018 – e que está disponível no Disney+.

Nascido na nação africana de Wakanda, T'Challa recebeu o manto de Pantera Negra de seu pai, T'Chaka, que morreu depois que uma bomba explodiu no prédio onde ele fazia um discurso.

Com a estreia do episódio “O Rei T'Challa” na série Lendas, da Marvel Studios, no serviço de streaming, o público já pode rever as características do personagem que foi interpretado pelo saudoso Chadwick Boseman.







1) A primeira aparição de T’Challa no UCM

Em Capitão América: Guerra Civil, o então príncipe de Wakanda é apresentado ao UCM. As cenas cheias de ação e a história por trás desse super-herói deixaram o público querendo saber mais sobre Wakanda.



2) A morte do pai de T’Challa

O rei T'Chaka (John Kani) fazia um discurso em uma conferência especial da ONU, onde 117 países se reuniram para ratificar os Acordos de Sokovia. No meio de sua apresentação, uma bomba é detonada e, como consequência do ataque, ele morre.

Neste dia, mesmo que T'Challa tentasse protegê-lo, ele não pôde fazer nada para salvar o pai.







3) Antes de ser coroado como Rei, T’Challa enfrenta a M’Baku

No dia em que T'Challa é coroado Rei de Wakanda, ele é desafiado por M'Baku (Winston Duke), do clã Jabari. Isso porque qualquer cidadão wakandano pode desafiar o Rei para se tornar o líder desta nação africana.

M'Baku deseja o trono e o manto do Pantera Negra, mas o confronto é vencido por T'Challa – que consequentemente é coroado Rei de Wakanda.

A partir desse momento, o novo Rei é posto à prova quando se envolve em um grande conflito, que coloca em risco o destino de Wakanda e do mundo inteiro.







4) O Rei T’Challa luta junto aos Vingadores

O Pantera Negra também faz parte dos Vingadores, lutando ao lado do Homem de Ferro (Robert Downey Jr.), Thor (Chris Hemsworth), Capitão América (Chris Evans), Viúva Negra (Scarlett Johansson) e o resto dos aliados que se juntam à equipe.

O personagem participa ainda dos longas Vingadores: Guerra Infinita (2018) e Vingadores: Ultimato (2019), ambos também disponíveis no Disney+.

Não perca Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, que estreia em 10 de novembro nos cinemas do Brasil. Os ingressos já estão disponíveis para venda e podem ser adquiridos online ou diretamente nas bilheterias das salas de exibição.

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!