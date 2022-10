Ingressos para Pantera Negra: Wakanda Para Sempre já estão disponíveis

Nova produção da Marvel Studios estreia dia 10 de novembro em todo o Brasil.



Está chegando a hora de retornar a Wakanda e honrar o legado do Rei T’Challa (Chadwick Boseman) em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. A nova produção da Marvel Studios chega aos cinemas de todo o Brasil no dia 10 de novembro.



Além de conhecer a nação submarina de Talokanil, a rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e as Dora Milaje (entre elas, Florence Kasumba) lutam para proteger sua nação das potências mundiais após a morte do Rei T’Challa.

Enquanto o povo de Wakanda se esforça para embarcar em um novo capítulo, os heróis devem se unir com a ajuda de Nakia (Lupita Nyong’o) e Everett Ross (Martin Freeman) para abrir um novo caminho para o reino de Wakanda.







Pantera Negra: Wakanda para Sempre | Marvel Studios | Trailer Oficial Legendado



Pré-venda de ingressos de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre já começou

A partir de 20 de outubro já é possível comprar entradas antecipadas para assistir ao longa no seu cinema favorito. Os ingressos podem ser adquiridos online ou diretamente na bilheteria das salas de exibição.

Com pré-estreia marcada para o dia 9 de novembro em toda a América Latina, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre ainda traz Tenoch Huerta como Namor, rei de uma nação submarina oculta.

A produção também conta com Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livanalli. Pantera Negra: Wakanda Para Sempre é dirigido por Ryan Coogler e produzido por Kevin Feige e Nate Moore.









Assista a todos os filmes e séries da Marvel com exclusividade no Disney+. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider.