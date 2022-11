Pantera Negra: Wakanda Para Sempre: quais atores do primeiro filme estarão na nova produção

Wakanda enfrenta ameaças perigosas, mas seus habitantes se mantêm firmes em suas convicções. Descubra quem estará de volta no novo longa-metragem da Marvel Studios.

No novo longa-metragem de Marvel Studios, depois da morte do Rei T’Challa (Chadwick Boseman), Wakanda está em perigo por ameaças externas. Os wakandianos deverão buscar um novo rumo para garantir seu futuro, ainda que primeiro tenham que enfrentar a Namor (Tenoch Huerta) e os habitantes da nação submarina Talokanil.

Mas antes de garantir seus ingressos para ver Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Black Panther: Wakanda Forever) nos cinemas, reveja os 7 personagens (e seus respectivos atores) que conhecemos em Pantera Negra (2018) e que voltaremos a ver no filme que encerra a Fase 4 do Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).







Shuri (Letitia Wright)



Shuri é a irmã de T’Challa e, portanto, a princesa de Wakanda. Ela é uma especialista em tecnologia capaz de criar e aperfeiçoar o traje de Pantera Negra, além de criar armas de combate com vibranium (o metal precioso que só existe em Wakanda e que serviu, entre outras coisas, para forjar o escudo do Capitão América).

Como herdeira natural do trono, a jovem deve lidar com pressões do seu papel em Wakanda e também assumir o legado que seu irmão deixou. Nesse sentido, adquire um papel protagônico e essencial no novo filme.





Rainha Ramonda (Angela Bassett)

Ainda abalada pelas perdas de seu esposo (T'Chaka) e seu filho (T’Challa), a Rainha Ramonda terá que encontrar forças para liderar o exército wakandiano – que impedirá os invasores que tentam entrar em Wakanda.







Nakia (Lupita Nyong’o)



Ela é uma espiã wakandiana e integrante dos Cães de Guerra, por isso costuma ser enviada a missões em diferentes partes do mundo. Teve uma relação amorosa com T’Challa e, agora, lida com a dor que essa perda deixou.

Mas seus sentimentos não a atrapalharão Nakia de ser uma defensora voraz da sua nação: Wakanda.





M’Baku (Winston Duke)

M’Baku é um poderoso guerreiro responsável pela tribu Jabari. Se por um lado é independente em suas decisões como líder do clã, é um formidável aliado para os wakandianos para enfrentar os inimigos que colocam em perigo a nação.







Okoye (Danai Gurira)



Okoye é uma orgulhosa, leal e feroz guerreira de Wakanda. Lidera um grupo de elite da guarda de segurança feminina conhecida como Dora Milaje, que serve ao trono wakandiano e luta pela honra do seu país.





Ayo (Florence Kasumba)

Essa implacável guerreira é a segunda no comando das Dora Milaje. Foi a protetora de T’Chaka e T’Challa durante seus governos e, inclusive, protegeu a família real em várias oportunidades quando suas vidas estiveram sob ameaça.





Everett Ross (Martin Freeman)

Se no começo foi visto como um intruso em Wakanda, esse ex-piloto da Força Aérea e agente da CIA conseguiu ganhar a confiança e forjar um vínculo próximo com os wakandianos.

Quando T’Challa decidiu que era hora de que Wakanda estabelecesse um vínculo mais aberto com o resto do mundo, Ross o ajudou e assessorou nas relações diplomáticas. Dessa forma, consolidou ainda mais sua relação com essa nação.

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!