As 3 referências ao UCM em Pantera Negra: Wakanda para Sempre

Desde o começo da Fase 1 do Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), com o filme Homem de Ferro em 2008, as produções da Marvel Studios não param de crescer no cinema e no Disney+.

Durante todos esses anos, o UCM foi expandindo com filmes e séries que apresentam novos personagens e muita conexão entre suas histórias imperdíveis.

Em cada uma das produções dos Estúdios Marvel, há referências a vários personagens desse universo. E, claro, que em Pantera Negra: Wakanda para Sempre, que estreou no dia 10 de novembro nos cinemas, também há easter eggs de outras produções da Marvel.

Tecnologia Stark é citada em Pantera Negra: Wakanda para Sempre





Coração de Ferro se apresenta pela primeira vez em Pantera Negra: Wakanda para Sempre. Riri Williams, nome verdadeiro da personagem, é uma jovem cientista que se destaca por sua inteligência. Ela segue os passos de Tony Stark (Homem de Ferro) e decide construir sua própria armadura tecnológica.

No filme, Shuri e Okoye visitam a oficina secreta da estudante universitária e se surpreendem ao ver a tecnologia semelhante a criada pelo falecido super-herói.









A referência ao Estalo de Thanos, um ponto-chave de UCM





Em Pantera Negra: Wakanda para Sempre, Nakia conta como foi difícil para ela o desaparecimento de T’Challa quando Thanos dizimou metade da população.

Dessa maneira, o impactante “estalo”deThanos em Vingadores: Guerra Infinita (2018) é uma das referências ao UCM que podem ser encontradas no filme.









A força de Hulk do UCM é comparada com a de Namor





Em uma cena em que se debate sobre a força de Namor, o novo vilão de Pantera Negra: Wakanda para Sempre, os poderes dele são comparados com os de O Incrível Hulk, que demonstrou ser muito forte em cada uma de suas aparições no UCM.









