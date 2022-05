Porque Doutor Estranho deu a Joia do Tempo para Thanos

Descubra as razões por trás da difícil decisão do feiticeiro para garantir a vitória dos Vingadores. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!





Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, a Marvel Studios abre as portas do Multiverso para o super-herói descobrir novos e perigosos desafios. Mas, anteriormente, esse personagem já havia vivenciado outras missões do mesmo tamanho e complexidade, onde teve que tomar decisões muito difíceis.







Por que Doutor Estranho dá a Joia do Tempo para Thanos?





Em Vingadores: Guerra Infinita, Doutor Estranho dá a Thanos a Joia do Tempo porque é a única maneira possível que ele encontrou para derrotar o vilão.

Ele faz isso por dois motivos: o primeiro é para salvar Tony Stark (Homem de Ferro) de ser morto pelo titã e, segundo, é porque em suas viagens no tempo ele viu que a única opção possível na qual Thanos perderia para os Vingadores seria com as seis Joias do Infinito em posse do supervilão.







Como Doutor Estranho toma a decisão de dar a Joia do Tempo para Thanos





Stephen Strange viajou para o planeta Titã com Tony Stark com a missão de tirar a Manopla do Infinito do vilão. Mas as coisas não saem como esperado e o feiticeiro acaba dando a Joia do Tempo em troca de poupar a vida do Homem de Ferro.

Logo na sequência, mas antes que metade da vida no Universo seja exterminada pelo “estalo” de Thanos, Stark pergunta ao feiticeiro por que ele deu a Joia do Tempo (que ele usa através do Olho de Agamotto) ao titã.







Doutor Estranho, então, explica que explorou mais de 14 milhões de realidades possíveis e apenas um desses futuros alternativos terminou com a derrota de Thanos. Portanto, ele já sabia exatamente o que iria acontecer e como tornar possível uma vitória para os Vingadores.

“Tony, não tinha outro jeito”, diz Doutor Estranho como suas últimas palavras antes de se despedir do companheiro de luta. Ao final, é o Homem de Ferro quem sacrifica sua vida em Vingadores: Ultimato para alcançar a vitória contra Thanos.