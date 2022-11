Quem é Tenoch Huerta, ator que interpreta Namor em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre 

O ator vive um chefe governante do mundo aquático, o vilão do novo filme do super-herói.

Namor é um dos personagens que deve gerar muitos arrepios no público em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. Na nova produção da Marvel Studios, o governante é interpretado pelo mexicano Tenoch Huerta.

No novo filme de Pantera Negra, Namor é o líder dos Talokan, uma nação aquática que se tornará a dor de cabeça de Wakanda. O governante, que tem pés alados e nada muito rápido, deseja manter a sua cidade isolada e protegida do resto do mundo.

Para viver o personagem, Tenoch precisou reforçar o treinamento muscular na academia, como mostra em seu perfil nas redes sociais, e muito empenho nos bastidores. Este é o primeiro longa do ator no Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Saiba mais sobre a carreira de Tenoch Huerta, que é um dos destaques de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.











Pantera Negra: quem é Tenoch Huerta, o Namor?

Tenoch Huerta nasceu em 29 de janeiro de 1981, na Cidade do México, capital mexicana. De acordo com o site de cinema IMDB.com, ele tem origem asteca e vem do povo purépecha, ambos de raiz mexicana.

Nas redes sociais, Tenoch tem mais de 300 mil seguidores no Instagram e costuma publicar imagens de seus treinos na academia e de seus trabalhos recentes, principalmente no México e na Espanha.

O início na carreira de ator foi aos 17 anos, quando passou a fazer aulas de atuação obrigado pelo pai, como contou o artista em uma entrevista para a revista Rolling Stone.

Tenoch começou a estudar jornalismo na Universidade Nacional Autônoma do México, mas o pai insistiu que abandonasse o curso na metade para voltar a se dedicar à atuação.



Tenoch Huerta antes de entrar para o Universo Cinematográfico Marvel

O primeiro trabalho de Tenoch no audiovisual é Así Del Precipicio, um filme mexicano estrelado por Ana de la Reguera, em 2006. De lá para cá, foram mais de 70 produções, entre longas e seriados, com destaque para seu papel como Rafael Caro Quintero, em uma das séries sobre Pablo Escobar do streaming, e uma ponta em uma das produções recentes de 007.

Ao site da Marvel, o produtor de Pantera Negra, Nate Moore, elogia Tenoch como um ator “sedutor e inteligente”. “Ele é apaixonado pelo que acredita e, em certos pontos do filme, está conquistando nossos heróis por causa da verdade em que ele está falando”, acredita ele.

Em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, dirigido por Ryan Coogler, Tenoch vive Namor, vilão do novo filme do super-herói, líder do povo Talokan.

O lançamento nos cinemas brasileiros está marcado para o dia 10 de novembro. Os ingressos já estão disponíveis para venda e podem ser adquiridos online ou diretamente nas bilheterias das salas de exibição.

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!