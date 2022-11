Pantera Negra: Wakanda Para Sempre – quem é quem no novo filme da Marvel

Prepare-se para a produção da Marvel Studios que chega muito em breve aos melhores cinemas do Brasil.



No dia 10 de novembro, o Brasil tem um encontro com Pantera Negra em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. O novo filme da Marvel Studios retorna à nação africana em uma trama repleta de emoção.

Contudo, antes de honrar o legado do Rei T’Challa (vivido pelo inesquecível Chadwick Boseman), que tal relembrar – ou descobrir – quais são os personagens dessa incrível história?







Pantera Negra: Wakanda para Sempre | Marvel Studios | Trailer Oficial Legendado



Quem é quem em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

- Angela Bassett é a Rainha Ramonda: ela é a mãe do Pantera Negra. Após a morte do rei T’Challa, ela assumiu a liderança de Wakanda, que conduz com cordialidade e política.

- Letitia Wright é Shuri: a irmã mais nova de T’Challa também é a chefe do departamento de Ciência e Tecnologia de Wakanda. Possui grande inteligência, fazendo brilhantes invenções.

- Winston Duke é M’Baku: este é um dos maiores guerreiros de Wakanda, oriundo do clã Jabari. Aspirava tomar o trono de T’Challa, no entanto, distintas circunstâncias o levam a tomar atitudes inesperadas.

- Danai Gurira é Okoye: ao lado das Dora Milaje, Okoye é uma grande guerreira wakandana, disposta a tudo para proteger T’Challa. Tão mortal quanto sábia, ela é uma das pessoas mais confiáveis do reino.







- Lupita Nyong’o é Nakia: como uma feroz Cão de Guerra, Nakia defende Wakanda de ameaças externas. No entanto, seus sentimentos por T’Challa a deixam em conflito.

- Dominique Thorne é Riri Williams: a adolescente possui um gênio brilhante. Inspirada por Tony Stark, ela busca criar uma armadura que seja extremamente poderosa.

- Mikaela Cohen é Aneka: a jovem é uma respeitada capitã da Dora Milaje, no destacamento destinado a proteger o Rei T’Challa. Ela é altamente treinada em lutas, seja com ou sem armamentos.

- Martin Freeman é Everett Ross: Everett Kenneth “Kenny” Ross é um agente operativo da CIA, nos Estados Unidos, que trabalha na tentativa de evitar o roubo de vibranium, um metal precioso de Wakanda.

- Tenoch Huerta é Namor: Um dos novos personagens de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, Namor é o rei da nação subaquática Talokan.







Assista a Pantera Negra: Wakanda Para Sempre nos cinemas

Retorne a Wakanda em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. O longa estreia nos cinemas de todo o Brasil no dia 10 de novembro. Os ingressos já estão disponíveis para venda e podem ser adquiridos online ou diretamente nas bilheterias das salas de exibição.

