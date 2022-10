3 razões para pessoas que não são fãs de Star Wars verem Andor

Descubra porque a nova produção da Lucasfilm não é apenas para quem ama o universo Star Wars – e, sim, para quem adora uma boa série de ficção-científica.



Semana a semana, um novo episódio de Andor estreia no Disney+, trazendo emoção e adrenalina aos fãs do universo Star Wars. No entanto, a produção Lucasfilm também é perfeita para quem não acompanha assim, tão de perto, a franquia.

Veja a seguir três excelentes motivos para ver Andor – mesmo que você não seja propriamente um expert em Star Wars:







Andor não traz tantas referências a outras produções Star Wars

Apesar de ser uma série derivada de Star Wars, Andor não é focada nos elementos mais famosos das franquias. Aqui, a rivalidade entre Sith e Jedi, o uso da Força e dos sabres de luz é deixada um pouco de lado.

A trama antecede os acontecimentos de Rogue One: Uma História Star Wars (2016), contando a história da crescente rebelião contra o Império. E como Cassian Andor (Diego Luna) se uniu à Aliança Rebelde.

Alguns personagens que já apareceram em outras produções – como Mon Mothma – e outros easter eggs surgem em Andor. Contudo, não são parte fundamental para compreensão da história.







Andor é um thriller de espionagem e suspense

Uma vez que a série independe das outras produções – sendo uma boa porta de entrada para a saga histórica – Andor mostra a criação da Aliança Rebelde a partir de infiltrações no Império.

Como um jogo de xadrez, os personagens fazem movimentos suaves e estratégicos a fim de não colocar os planos de derrubar o Império a perder.

Os primeiros episódios são repletos de suspense, mostrando que, mais do que lutas, os pequenos passos também são muito importantes.







A trama de Andor foca em pessoas normais

Exceto pela parte de se passar em uma galáxia distante, em meio a planetas, naves espaciais e criaturas fictícias, Andor guarda uma relação direta com a realidade.

Isso porque a produção mostra o cotidiano de pessoas normais, que enfrentam problemas financeiros, lidam com relacionamentos e se revoltam. E tudo isso inserido no contexto do universo Star Wars.

Em Andor, até os “mocinhos” cometem erros. E apesar da luta por justiça, alguns equívocos e injustiças acontecem ao longo do caminho.



Não perca Andor, exclusivamente no Disney+

Acompanhe a criação da Aliança Rebelde em Andor. Além de Diego Luna, que retorna como Cassian Andor, o elenco de Andor conta com nomes como Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough e Kyle Soller.

Os produtores executivos são Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, e Michelle Rejwan. Tony Gilroy é o criador e showrunner. Andor está disponível exclusivamente no Disney+, com novos episódios às quintas-feiras.