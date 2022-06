Star Wars: Quais são as diferenças e significados das cores dos sabres de luz?

Descubra quais cores essa icônica arma do universo Star Wars pode ter e qual a diferença entre cada uma delas.

Ninguém precisa decorar as frases de efeito de Obi-Wan Kenobi ou ir à convenções de fãs vestido como algum personagem, mas é quase certo que todo fã de Star Wars já fez uma coisa na vida: fingiu estar em uma luta de sabres de luz.

A saga criada por George Lucas — e inteiramente disponível no Disney+ — conquistou o público não apenas por sua história intergaláctica e suas criaturas de outro planeta. Mas as armas e equipamentos também se destacaram, principalmente os brilhantes e mortais sabres de luz.

Já reparou que eles têm cores diferentes? Veja a seguir o porquê das diferença entre as cores dos sabres de luz:







O que define a cor de um sabre de luz?





Antes de explicar as diferenças e os sentidos das cores do sabre de luz, é importante definir o que causa a distinção entre elas. Todo Youngling — criança sensível à Força — precisa passar por uma missão para obter um cristal chamado Kyber.

Ele é o responsável por produzir o feixe de energia, e todo sabre de luz tem um cristal como este em seu interior. Após atravessar uma série de obstáculos, os jovens aprendizes são “escolhidos” pelo seu cristal. Inicialmente, essas gemas não tem cor, mas ao afinarem-se com seu dono, elas adquirem um dos seguintes tons: verde, azul, roxo ou amarelo, refletindo a personalidade de quem a possui.







Cores dos sabres de luz em Star Wars: verde





Um dos sabres de luz mais comuns entre os Jedi é o de cor verde. O de Mestre Yoda, por exemplo, é desta cor. E também o que Luke Skywalker utiliza após perder o seu primeiro sabre em um confronto.

As lâminas de tom verde estão associadas àqueles cavaleiros que preferem a diplomacia, a negociação e a disciplina mental para lidar com a Força e seu lado sombrio, alcançando, assim, o equilíbrio. Geralmente os Jedi consulares portam este tom de sabre.







Cores dos sabres de luz em Star Wars: azul





Assim como o verde, o azul é outro tom de lâmina comum entre os Jedi. Os sabres de luz de Obi-Wan Kenobi e do próprio Anakin Skywalker (antes de sucumbir ao lado sombrio da Força) são azuis.

A lâmina azul está associada aos Jedi guardiões, aqueles que têm a força e também a calma para enfrentar inimigos. Não à toa, é uma das armas mais poderosas — e a primeira cor de sabre a ser vista na saga.







Cores dos sabres de luz em Star Wars: roxo





Empunhado por Mace Windu (Samuel L. Jackson), este tom único de sabre de luz tem uma curiosa história. Em entrevista ao talk-show “The Graham Norton Show”, o ator contou que pediu pessoalmente a George Lucas para que sua lâmina fosse dessa cor, por ser a sua favorita.

O cineasta atendeu ao pedido e o sabre de luz roxo passou a ser associado aos Jedi que estiveram no lado sombrio e buscam redenção, ou que conseguem dominar os dois lados da Força.







Cores dos sabres de luz em Star Wars: amarelo





O tom amarelo das lâminas geralmente são usadas pelos Jedi sentinelas — uma espécie de meio-termo entre os Jedi guardiões e os Jedi consulares. Eles são cavaleiros com boas habilidades de combate e grande equilíbrio mental e físico entre os lados de luz e obscuro da Força.

O sabre de luz de Rey também era desta cor.







Cores dos sabres de luz em Star Wars: vermelho





Este é o tom mais fácil de entender e diferenciar em toda a saga. Afinal, apenas os vilões empunham sabres de luz vermelhos. De “simples” Inquisidores como Reva, passando por Darth Vader, chegando a Kylo Ren, todos possuem lâminas vermelhas.

O curioso é que não existem cristais Kyber desta cor. Porém, quando a gema é corrompida, ela passa a emitir o tom avermelhado.







Cores dos sabres de luz em Star Wars: branco





Assim como é possível corromper um cristal Kyber, também se pode recuperar a gema. Neste caso, os usuários da Força equilibram o cristal, o que faz com que ele passe a emitir uma luz branca.

Este é o caso de Ashoka, por exemplo, que purifica os cristais pertencentes ao Sexto Irmão após derrotá-lo. Por não se considerar mais uma Jedi, ela passa a empunhar sabres de luz brancos.







Star Wars: o raro e terrível Darksaber





O Darksaber é uma arma rara dentro do cânone de Star Wars. Apresentado nas animações Star Wars: Clone Wars, o Darksaber foi criado por Tarre Vizsla, o primeiro Mandaloriano a se tornar um Cavaleiro Jedi.

O artefato histórico se tornou um símbolo de liderança para os Mandalorianos, apesar de já ter sido empunhado tanto por heróis quanto por vilões. E a única maneira de obtê-lo é derrotar seu dono em um duelo.







