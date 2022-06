Obi-Wan Kenobi: Quem são os Inquisidores?

Descubra quem são os caçadores impiedosos que aparecem na série Star Wars. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!





Aqueles que estão acompanhando Obi-Wan Kenobi, a nova produção do universo Star Wars no Disney+ talvez estejam um pouco confusos em relação aos vilões. Isso porque, além do terrível Darth Vader, outro grupo de caçadores de Jedi também se destacam na trama.

Estamos falando dos Inquisidores, liderados pelo Grande Inquisidor. Descubra a seguir mais sobre essas criaturas.







Quem são os Inquisidores que aparecem em Obi-Wan Kenobi?





A aparição dos Inquisidores em Obi-Wan Kenobi já havia sido confirmada no trailer da série. Mas é em seu primeiro episódio que fica clara qual a função deles: caçar Jedi.

Os Inquisidores são apresentados ao público nas animações Star Wars: Rebels e Star Wars: The Clone Wars. Segundo Pablo Hidalgo, do núcleo de histórias da Lucasfilm, “os Inquisidores não são Siths”. Porém, utilizam os poderes do lado sombrio da Força.

O grupo é liderado pelo Grande Inquisidor. Eles obedecem a Darth Vader e utilizam suas habilidades para caçar todos aqueles que forem contra o Império, em especial os Jedi.







Quem é o Grande Inquisidor?





Não se sabe muito sobre a origem do Grande Inquisidor, apenas que ele é um ser da espécie Pau'an recrutado por Darth Vader para caçar Jedi sobreviventes e jovens sensíveis à Força.

Em um dos episódios de Star Wars: Rebels ele chegou a afirmar que já havia sido um Jedi, mas agora utilizava os poderes do lado sombrio da Força. Os Inquisidores – chamados entre si de Irmãos – seguem em busca de acabar com qualquer um que possa oferecer algum tipo de ameaça ao Império.





Obi-Wan Kenobi: quais atores de Star Wars retornaram para a nova série





