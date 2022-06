Obi-Wan Kenobi episódio 3: a busca por aliados leva a um esperado reencontro

A nova série de Star Wars traz o Jedi em busca de cumprir sua última missão. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!





A parte III da série Obi-Wan Kenobi estreou com exclusividade no Disney+ nesta quarta-feira, 1º de junho. O ex-Mestre Jedi segue em busca de resgatar a princesa Leia (Vivien Lyra Blair). A menina foi sequestrada de Alderaan, planeta onde vivia com seus pais adotivos – o Senador Bail Organa de Alderaan (Jimmy Smits) e a Rainha Breha Organa (Simone Kessell). Será que Obi-Wan Kenobi será bem-sucedido em sua missão?









Obi-Wan Kenobi e Leia seguem tentando chegar a Alderaan





Sem opções a não ser confiar no falso Jedi Haja Estree (Kumail Nanjiani), Obi-Wan (Ewan McGregor) e Leia seguiram suas instruções, e estão escondidos em uma nave de cargas para deixar Dayu para trás.

Eles desembarcam em um planeta de mineração. Lá, tentam passar despercebidos até encontrarem o ponto de encontro indicado por Estree. Porém, ninguém aparece.

Certos de que o farsante havia mentido, os dois conseguem carona para o espaçoporto com uma uma criatura que passava pela estrada. A fim de não levantar suspeitas, eles fingem ser pai e filha vindos do planeta Tawl.

A coisa se complica quando o grupo é obrigado a parar em uma inspeção no caminho para o espaçoporto. Acontece que, após identificar que a nave na qual Obi-Wan e Leia fugiram se dirigia aos planetas de mineração, Reva (Moses Ingram) enviou sondas em busca dos fugitivos.

Kenobi é reconhecido por uma dessas sondas. Ele consegue destruir o equipamento e eliminar os stormtroopers do posto de inspeção. Mas outra brigada de soldados chega, liderados por uma mulher.







Obi-Wan Kenobi encontra uma nova aliada





Quando os dois fugitivos pensam que está tudo acabado, surge uma surpresa: a mulher que liderava o grupo revela ser uma aliada, e diz que vai ajudá-los a sair daquele planeta.

Ela os leva até um abrigo escondido nos fundos de uma loja de reparos de droides. A mulher se apresenta como Tala (Indira Varma), e conta que quando se alistou no Império, ela achava que existia um ideal. Porém, quando se deu conta da realidade, já era tarde demais. Por isso, ajudava Jedis e outras pessoas perseguidas pelo Império a fugir.

Tala mostra uma passagem secreta que leva a um longo túnel. Por ali a dupla de fugitivos deve seguir até chegar ao local em que há uma nave e um piloto prontos para levá-los a um local seguro.







A disputa por poder entre os Inquisidores





Paralelamente a isso, Reva fala com Darth Vader sobre sua caçada a Obi-Wan Kenobi, e o Lorde Sith diz que se ela for bem-sucedida na missão, o posto de Grande Inquisidor será dela. Mas se falhar, Reva não sobreviverá para se arrepender.

Os demais Inquisidores discutem para ver quem assumirá o posto de Grande Inquisidor. Uma disputa entre eles começa e se intensifica após o paradeiro de Obi-Wan ser descoberto.







O esperado reencontro entre Obi-Wan Kenobi e seu passado





Quando o trio está prestes a partir, o Jedi sente uma poderosa presença. Ao olhar pela fresta do esconderijo, percebe que além dos Stormtroopers e dos Inquisidores, o próprio Darth Vader — com a icônica voz de James Earl Jones — está no local à sua procura.

Ele pede que Tala leve Leia em segurança até Alderaan, e diz que vai ficar para atrasar os inimigos. As duas seguem pelo túnel enquanto Kenobi sai para confrontar seus antigos fantasmas.

O grande reencontro acontece: Obi-Wan Kenobi e Darth Vader — que um dia já foi Anakin, Padawan de Kenobi — se colocam frente a frente de novo. O Lord Sith afirma que seu ex-Mestre está mais fraco pela idade, e que ele deveria tê-lo matado quando pode.

Enquanto isso, Tala sente que algo grave está acontecendo. Leia pede que ela volte para ajudar o amigo, enquanto segue pelo túnel até encontrar o tal piloto. E as duas também se separam.





O suplício de Obi-Wan Kenobi e a surpresa de Leia





Vader ataca impiedosamente seu antigo Mestre. Com a manipulação da Força, ele captura Obi-Wan, e afirma que o fará sofrer. Ele põe fogo no campo de mineração em que estão, e o arrasta no chão, entre as chamas.

Escondida entre os montes próximos ao local em que os dois estão, Tala consegue desviar a atenção de Vader, que solta Obi-Wan. Há uma alta parede de fogo entre os dois agora. Tala aproveita e, com a ajuda de um droide, resgata Kenobi, severamente ferido.

Em paralelo, Reva descobre o abrigo e o túnel por onde Leia estava fugindo. Quando chega ao final, a princesa se depara com uma mulher dizendo que a levaria dali. É Reva. Ao ver o piloto morto, Leia sai correndo de volta pelo túnel.

Os novos episódios de Obi-Wan Kenobi estarão disponíveis semanalmente às quartas-feiras a partir das 4 da manhã, exclusivamente no Disney+.