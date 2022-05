Star Wars: o que é um Padawan?

Descubra o que significa ser um Padawan e como ele se torna um Cavaleiro Jedi.

O Universo de Star Wars, criado por George Lucas, encanta pelas suas criaturas, pelos diferentes planetas e pelas histórias da Ordem Jedi. Os Cavaleiros e Mestres Jedi são responsáveis, dentre outras coisas, por manter a paz na galáxia. Mas, antes de se tornar Mestre, é preciso passar por diversos patamares até alcançar este nível, e uma dessas fases é a de Padawan.



O que é um Padawan?





Em Star Wars episódio I - A Ameaça Fantasma vemos Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) chamar Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) de Padawan. A expressão passou a significar jovem aprendiz, mas, na verdade, abrange ainda mais coisas.

Para alcançar o posto de Padawan, era preciso que os jovens estivessem prontos para acompanhar o Mestre em estudos mais rigorosos e missões. Durante a Alta República, o Templo Jedi era repleto de aprendizes Padawans, geralmente identificados por uma trança que usavam em seu cabelo.







Os Padawans são selecionados pelos próprios Mestres, que geralmente só aceitavam um aprendiz por vez. Não haviam regras estabelecidas para a escolha do Padawan, apenas a intensidade da manifestação da Força. Um mestre e seu Padawan podiam ter personalidades muito parecidas ou completamente opostas, como no caso de Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi

Quando considerado pronto para se tornar um Cavaleiro Jedi, os Padawans enfrentavam um rito de passagem conhecido como Testes Jedi. O objetivo era medir o poder e o intelecto de cada um, e não havia duas tentativas iguais. Às vezes, os testes eram substituídos pela experiência em campo, como no caso de Obi-Wan.





