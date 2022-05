Obi-Wan Kenobi: quantos episódios terá a nova série?

Confira a data de estreia e mais detalhes sobre essa nova aventura que estreia em breve no Disney+.



Está cada vez mais próxima a estreia de Obi-Wan Kenobi, a nova minissérie original da Lucasfilm. Disponível com exclusividade no Disney+ a partir do dia 27 de maio, a produção marca o retorno de Ewan McGregor e Hayden Christensen aos papéis do icônico Mestre Jedi e de Darth Vader, respectivamente.







Obi-Wan Kenobi | Trailer Oficial Legendado | Disney+



Quantos episódios terá Obi-Wan Kenobi





A produção terá uma estreia especial, com dois episódios sendo disponibilizados na plataforma. A partir de então, será lançado um episódio por semana, sempre às quartas-feiras, até 22 de junho, data de exibição da última parte. Ou seja, ao todo, a história de Obi-Wan contará com seis episódios.

A trama se passa 10 anos depois dos eventos mostrados em Star Wars episódio III - A Vingança dos Sith, depois de Obi-Wan (McGregor) enfrentar sua maior derrota: a queda e a traição de seu melhor amigo e aprendiz Jedi, Anakin Skywalker (Christensen). Além de passar para o lado sombrio da força, ele se tornou o cruel Lorde Sith Darth Vader.

Além dos dois artistas, completam o elenco Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie.