Glossário Star Wars: 7 termos que vão ajudar a entender a franquia

Aprenda os principais termos ligados a esse universo intergaláctico surpreendente. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Faltam poucos dias para o 4 de maio, mais conhecido entre os fãs de aventuras espaciais como Star Wars Day (ou Dia de Star Wars). A data, também conhecida como “May the 4th”, reúne amantes da saga, que podem acompanhar todos os filmes disponíveis no Disney+.

Para aqueles que ainda estão descobrindo este emocionante universo, repleto de jedis, siths e padawans, uma ajudinha para entender os principais termos da franquia pode ser necessária. Portanto, veja abaixo um glossário de Star Wars, com as principais expressões ligadas aos filmes e seus significados.







Glossário Star Wars: o que é a Força





Uma das questões mais famosas da saga é de qual “lado da Força” o personagem está. A Força é o campo de energia que rege o universo e dá poderes a todos. Existe o lado bom da Força, que está relacionado aos Jedis e preza pela liberdade de cada um.

Porém, há também o lado sombrio dela, que é relacionado aos Siths e tem como objetivo impor um sistema de ditadura para controlar toda a galáxia.





Glossário Star Wars: o que são Jedis



De forma simplificada, os Jedis são cavaleiros que possuem um poder especial para combater o mal do universo, a fim de restaurar a ordem. Obi-Wan Kenobi, por exemplo, é um dos principais Jedis de toda a franquia Star Wars.





Glossário Star Wars: o que são os Siths



De forma similar aos Jedis, os Siths também têm a habilidade de controlar a Força. Porém, eles a utilizam para dominar o próximo e pensam sempre em ganhar mais poder acima de tudo. Darth Vader é uma das principais referências de Sith de todo o universo.







Glossário Star Wars: o que é Padawan





Padawans são simplesmente Jedis em estágio inicial. É como se fossem aprendizes de Jedi. Anakin Skywalker, antes de passar para o lado sombrio da Força e se tornar Darth Vader, foi um Padawan e seu mestre era Obi-Wan Kenobi.





Glossário Star Wars: o que é a República



A República é um governo que preza pela democracia a fim de manter a ordem do universo; e que atuou em prol disso por muito tempo, antes da ascensão do Império. Os Cavaleiros Jedis, como Obi-Wan Kenobi, e a Resistência, são membros que zelam pela paz e ordem da República.





Glossário Star Wars: o que é o Império

Ao contrário da República, o Império é um governo totalitário que tem como objetivo estabelecer uma espécie de ditadura a fim de controlar o universo. Uma das principais figuras deste governo é Darth Sidious, também conhecido como Imperador Palpatine.

Além dele, os Siths e os Stormtroopers (os famosos soldados de armadura branca) fazem parte do Império.







Glossário Star Wars: o que é a Resistência





A Resistência (também conhecida como Aliança Rebelde) é um grupo que busca estabelecer a ordem no universo, mesmo com o sistema de ditadura imposto pelo Império. O público conhece melhor a Resistência no filme Rogue One (2016), que apresenta a Aliança Rebelde na tentativa de impedir o Império de construir a Estrela da Morte — uma arma poderosa contra o bem da galáxia.





Obi-Wan Knobi: nova série da franquia em breve no Disney+

No próximo dia 27 de maio, o universo de Star Wars ganhará mais um elemento. Obi-Wan Kenobi, minissérie da Lucasfilm, será lançada com exclusividade no Disney+. Veja o trailer abaixo:







Obi-Wan Kenobi | Teaser Trailer Oficial Legendado | Disney+



A história começa 10 anos após os dramáticos eventos de Star Wars: A Vingança dos Sith (2005), quando Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) enfrentou sua maior derrota: a queda e corrupção de seu melhor amigo e aprendiz Jedi, Anakin Skywalker (Hayden Christensen). Anakin sucumbiu ao lado sombrio, tornando-se o famoso vilão Lorde Sith Darth Vader.