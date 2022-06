Obi-Wan Kenobi: quais atores de Star Wars retornaram para a nova série

Os dois primeiros capítulos de Obi-Wan Kenobi já estão no Disney+. Descubra quais são os personagens de Star Wars que retornam nesta nova produção. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



As partes I e II de Obi-Wan Kenobi já estão disponíveis exclusivamente no Disney+. Para a alegria dos fãs, alguns dos personagens retornam para a série, que é focada na história do Mestre Jedi.

Após um breve resumo do que aconteceu nos três primeiros episódios da franquia criada por George Lucas, o capítulo de estreia nos coloca em Tatooine, 10 anos após a implementação da Ordem 66, que determinou que todos os Jedi e seus aprendizes fossem executados.

Nesse contexto, Obi-Wan é forçado a deixar de lado seu exílio e embarcar em uma nova e perigosa missão: resgatar a pequena Leia. Mas, antes de saber como a história de Kenobi vai continuar, reveja a seguir quais atores reprisam seus papéis nesta produção.







Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi





O ator Ewan McGregor volta a interpretar o Mestre Jedi, que protagoniza a série exclusiva Disney+.

O público é apresentado a um Obi-Wan Kenobi que trabalha como açougueiro, depois de ter abandonado sua vida de Mestre. Exilado no deserto em Tatooine, ele se refugia em uma caverna e agora usa o nome de Ben para não ser reconhecido.





Obi-Wan Kenobi: Jimmy Smits como Bail Organa de Alderaan





Enquanto isso, Jimmy Smits retorna como o Senador Bail Organa de Alderaan e, ao lado da rainha Breja Organa – interpretada por Simone Kessell –, governa o planeta Alderaan.

Bail vai até Obi-Wan Kenobi para implorar que ele aceite a missão de encontrar e resgatar a pequena princesa Leia (Vivien Lyra Blair).







Obi-Wan Kenobi: Joel Edgerton como Owen Lars





Joel Edgerton retorna à série para interpretar Owen Lars, tio de Luke Skywalker, que cuida do menino desde que ele era bebê.

Em seu reencontro com Obi-Wan (que agora atende por Ben), o tio devolve um presente que o Jedi enviou para Anakin. "Nós não precisamos de nada de você, Ben", diz pedindo a Obi-wan que fique longe do garoto.





Obi-Wan Kenobi: Temuera Morrison como Soldado Clone Veterano





Embora se trate de uma participação especial, Temuera Morrison — que interpretou Boba Fett em O Livro de Boba Fett — retornou em Obi-Wan Kenobi como um soldado que implora por dinheiro na rua. Trata-se de um dos clones de Jango Fett, pai de Boba.







Obi-Wan Kenobi: Hayden Christensen como Darth Vader





Darth Vader aparece nos minutos finais da parte II de Obi-Wan Kenobi. O famoso vilão é novamente interpretado por Hayden Christensen.

Embora todos pensassem que ele estava morto, Reva (Moses Ingram), a Terceira Irmã, revela a Kenobi que o Lorde Sith está vivo. Como se não bastasse, Obi-Wan também sente sua presença nas cenas finais do segundo episódio.

