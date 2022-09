Andor: em qual momento cronológico de Star Wars a série está localizada

Descubra em que momento da saga Star Wars acontecem as aventuras da nova série da franquia.

O universo Star Wars se amplia com mais uma história cheia de emoção e grandes aventuras intergaláticas. Tudo isso vem com a estreia de Andor, que chega ao Disney+ dia 21 de setembro com três episódios.

A nova série original da Lucasfilm para o Disney+ apresenta uma nova perspectiva da galáxia de Star Wars, agora focada na jornada do personagem Cassian Andor, que busca descobrir qual é a diferença que ele pode fazer no universo.

Ao longo dos episódios, os fãs irão acompanhar a história da crescente rebelião contra o Império e como as pessoas de diferentes planetas se envolveram em uma batalha repleta de perigos e intrigas. Uma guerra em que Cassian Andor irá se envolver e se transformar em um herói rebelde.







Confira o novo trailer de Andor | Uma Série Original de Star Wars.



Andor: em que momento está a séria na cronologia Star Wars?





As aventuras de Andor antecedem os acontecimentos do filme Rogue One: Uma História de Star Wars (2016), aproximadamente cinco anos antes, e mostram como foi crescendo a rebelião contra o Império, quando Cassian Andor se junta à Aliança Rebelde, e as demais pessoas se envolveram no combate. A série dá início ao roubo dos planos da Estrela da Morte e aos eventos do filme Rogue One.

Andor faz parte, então, da segunda era de Star Wars, também conhecida como a Era da Rebelião, juntamente com outras produções, como os filmes Star Wars Episódio IV - Uma Nova Esperança (1977), Star Wars Episódio V - O Império Contra-Ataca (1980) e Star Wars Episódio VI - O Retorno de Jedi (1983), e a série exclusiva do Disney+ The Mandalorian (2019) – que estreia sua 3ª temporada em 2023.