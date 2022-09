Andor e The Mandalorian: as incríveis novidades sobre as séries de Star Wars

Na Disney D23 Expo, foram lançados novos trailers que nos permitem conhecer mais sobre duas produções importantes da saga Star Wars.

O universo Star Wars adiciona novas e grandes aventuras pela galáxia com todas as novidades que foram anunciadas no segundo dia da Disney D23 Expo. Os trailers de Andor e da 3ª temporada de The Mandalorian, duas séries originais da Lucasfilm, merecem destaque pela emoção que causaram aos fãs.

A seguir, descubra o que revelaram as novas imagens das produções, que poderão ser vistas com exclusividade no Disney+:







Andor: o trailer antecipa uma aventura cheia de perigos, enganos e intrigas



O ator Diego Luna, protagonista de Andor, subiu ao palco da Disney D23 Expo com suas co-estrelas, Genevieve O'Reilly, Kyle Soller e Adria Arjona, para apresentar um novo trailer da série antes da estreia da série.

De uma perspectiva diferente, a produção se concentra em contar como a vida das pessoas comuns é afetada pelo Império. Nesse sentido, as decisões tomadas têm consequências reais e as decisões tomadas realmente importam.

Andor se passa cinco anos antes dos eventos de Rogue One: Uma História Star Wars (2016). Cheio de perigos, aventuras e intrigas, o enredo segue Cassian Andor (Diego Luna) em seu caminho enquanto ele se torna um herói rebelde.

A série de 12 episódios terá uma estreia com três capítulos disponíveis a partir do dia 21 de setembro, exclusivamente para os assinantes do Disney+.







The Mandalorian retorna em 2023: O Mandaloriano e Grogu continuam sua jornada



As estrelas da série Pedro Pascal, Katee Sackhoff, Amy Sedaris, Giancarlo Esposito e Emily Swallow subiram ao palco da Disney D23 Expo para apresentar a 3ª temporada da série The Mandalorian.

A equipe mostrou uma prévia do que esperar da série, que retorna em 2023 exclusivamente no Disney+. Na nova temporada, o Mandaloriano e Grogu se reúnem para continuar sua jornada pela galáxia sem lei.









A nova temporada de The Mandalorian chega em 2023