Disney D23 Expo: estreias anunciadas da franquia Star Wars

A saga Star Wars terá novidades! A D23 Expo apresentou as novas produções que chegarão ao Disney+ entre o final de 2022 e 2023.

No segundo dia da Disney D23 Expo, neste sábado, dia 10 de setembro, o público recebeu anúncios de produções bem aguardadas pelos fãs da franquia Star Wars e que irão estrear com exclusividade no Disney+.

No espaço de eventos Anaheim Convention Center, na Califórnia, a LucasFilm compartilhou as prévias dos lançamentos de séries e curtas que chegarão ao streaming entre os próximos meses de 2022 e ao longo de 2023.

O painel do estúdio apresentou um novo trailer da série Andor, que estreia no Disney+ em breve, no dia 21 de setembro. Estrelada pelo ator Diego Luna como Cassian Andor, a produção se passa em um período repleto de perigos, intrigas e perseguições.







Confira o novo trailer de Andor | Uma Série Original de Star Wars.



As novidades da saga Star Wars

Uma novidade anunciada ainda para este ano, foi a série Willow, que chega ao Disney+ no dia 30 de novembro. O clássico personagem volta nessa nova produção.





Uma produção que também promete muita emoção é Histórias dos Jedis . Serão seis curtas-metragens originais que irão estrear com exclusividade no Disney+ dia 26 de outubro .







Para 2023, chegará a aguardada terceira temporada de The Mandalorian. A nova fase da série chega no próximo ano no Disney+ e pelo emocionante trailer apresentado no D23. Agora é ver o que a temporada reserva!



A nova temporada de The Mandalorian chega em 2023