Onde acompanhar online a Disney D23 Expo

Está chegando o dia deste incrível evento para fãs – repleto de lançamentos e novidades da Disney, Marvel e companhia!



Os fãs de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic estão na contagem regressiva para a Disney D23 Expo – The Ultimate Disney Fan Event.

O mega evento ocorre nos dias 9, 10 e 11 de setembro, e trará uma extensa programação com painéis, shows, apresentações e, claro, muitas revelações sobre o que vem por aí.

A Disney D23 Expo será realizada no Anaheim Convention Center, na Califórnia (Estados Unidos). No entanto, o mundo inteiro está convidado a participar da festa, acompanhando as atrações através da internet.







Onde assistir online à Disney D23 Expo





Toda a programação de painéis, mostras e shows da D23 pode ser encontrada no site oficial do evento – o www.d23expo.com. A página ainda transmitirá, ao vivo por streaming, os principais acontecimentos ao longo dos três dias de convenção.

Também será possível acompanhar a programação nos seguintes canais oficiais:



D23 Expo no YouTube, Twitter e Facebook

Disney no YouTube, Twittere Facebook

Marvel Entertainment no YouTube, Twitter,Twitch e Facebook



Não perca esta grande festa!