Dê uma olhada em outras produções da Marvel com heroínas que contam suas próprias histórias e mostram toda a sua personalidade.



O girl power não está presente apenas em Mulher-Hulk: Defensora de Heróis e sua protagonista, Jennifer Walters (Tatiana Maslany). No Disney+ é possível acompanhar outras aventuras de poderosas super-heroínas da Marvel.

A seguir, conheça cinco destas inspiradoras personagens:







Super-heroínas da Marvel: Wanda Maximoff em WandaVision

Após a Saga do Infinito e antes de viajar pelo Multiverso, Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) fez o público rir, se emocionar e se surpreender com suas aventuras em Westview.

WandaVision é a primeira série da Marvel Studios exclusiva do Disney+ – e a produção que inaugura a Fase 4 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Enquanto Wanda constrói uma vida de sonho com Visão (Paul Bettany), a realidade bate à sua porta e a leva ao extremo para descobrir sua verdadeira identidade.







Super-heroínas da Marvel: Kamala Khan em Ms. Marvel

Kamala Khan (Iman Vellani) é uma adolescente de 16 anos, fã de quadrinhos – e principalmente da Capitã Marvel (Brie Larson). Ela leva uma vida normal, até que encontra um bracelete antigo.

Depois de colocá-lo em seu pulso, a jovem descobre que tem mais em comum com os super-heróis do que imagina. E fica sabendo da existência da dimensão Noor, de grupos de guerreiros autodenominados djinn, dos Adagas Vermelhas e mais! Uma aventura incomparável!







Super-heroínas da Marvel: Sylvie em Loki

Apesar de não ser a protagonista, Sylvie (Sophie Di Martino) desempenha um papel importante na trama de Loki.

Com a mesma essência do Deus das Mentiras (Tom Hiddleston), essa guerreira faz coisas sem pedir permissão e toma decisões vitais que mudam o curso da história.

Para quem já viu a série e quer mais, a segunda temporada de Loki estreará no Disney+ em 2023.







Super-heroínas da Marvel: Kate Bishop em Gavião Arqueiro

Clint Barton/Gavião Arqueiro (Jeremy Renner) não conseguiu encontrar uma discípula melhor do que Kate Bishop (Hailee Steinfeld), uma talentosa arqueira.

A jovem o admira desde o triunfo dos Vingadores após a invasão Chitauri em Nova York – mostrada em Os Vingadores (2012). Nessa mesma cidade, mestre e aprendiz enfrentam fantasmas do passado e novos inimigos.







Super-heroínas da Marvel: Jessica Jones em Jessica Jones

Se o assunto é Nova York, também é preciso falar sobre quem protege a cidade nas sombras.

Jessica Jones (Krysten Ritter) pode ser considerada difícil por causa de seu temperamento, mas suas ações mostram seu interesse pelo bem comum da cidade, fazendo dela uma verdadeira super-heroína.

A série tem classificação +16. Assim, os assinantes do Disney+ que desejam vê-lo devem revisar o controle parental para acessar o catálogo completo – que inclui esse e os demais títulos que compõem a saga Os Defensores.



Como configurar o controle parental no Disney +?

Desde junho de 2022, o catálogo completo do Disney+ inclui títulos de séries live-action da Marvel e, por isso, o controle parental do perfil deve ser atualizado.

Esta atualização permite restringir ou ativar conteúdo em cada perfil com classificações diferentes, bem como adicionar um PIN de bloqueio.

Os assinantes que preferirem manter suas configurações parentais atuais em seu perfil continuarão aproveitar o conteúdo do Disney+ em um ambiente com classificação indicativa para maiores de 14 anos, com a opção de modificar os controles parentais na seção "Editar perfis" a qualquer momento.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Ajuda do Disney+.