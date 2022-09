Em que ordem assistir a Daredevil e a saga The Defenders no Disney+

Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro e O Justiceiro estão entrelaçados por personagens ou eventos comuns. Saiba como assistir a cada temporada da série Marvel em ordem cronológica.



Além dos filmes e séries do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), o Disney+ tem em seu catálogo a saga The Defenders. Dela, fazem parte as produções Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher e a própria série The Defenders.

Se você planeja ver – ou rever – essas séries, tenha em mente a seguinte ordem cronológica para entender as conexões entre esses personagens da Marvel.







1) Daredevil - Temporada 1

A temporada 1 de Daredevil abre a saga apresentando ao público o advogado Matt Murdock (Charlie Cox). À noite, porém, ele se torna um justiceiro chamado "O Diabo de Hell's Kitchen" – posteriormente ganhando o nome de Demolidor.



2) Jessica Jones - Temporada 1

No início desta série, Jessica Jones(Krysten Ritter)começa a trabalhar como detetive particular em Nova York depois de fracassar como super-heroína.







3) Daredevil - Temporada 2

A temporada 2 de Daredevil traz de volta Matt Murdock, que agora deve enfrentar novos inimigos, como o fugitivo Frank Castle (o Justiceiro), interpretado por Jon Bernthal; e o reaparecimento de uma antiga paixão: Elektra (Elodie Yung).



4) Luke Cage - Temporada 1

A temporada 1 de Luke Cage traz o protagonista (Mike Colter) tentando reconstruir sua vida no bairro nova-iorquino do Harlem. No entanto, rapidamente Cage se vê envolvido em uma batalha para defender a cidade, forçando-o a confrontar seu passado.



5) Iron Fist - Temporada 1

Após ser considerado morto por quase duas décadas, o bilionário Danny Rand (Finn Jones) retorna na primeira temporada de Iron Fist. Ele decide voltar para sua casa, em Nova York, e lá deve enfrentar seus demônios.







6) The Defenders

Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro decidem se unir para enfrentar inimigos que têm em comum. Paralelamente, uma conspiração sinistra ameaça a cidade de Nova York.



7) The Punisher - Temporada 1

Frank Castle (o Justiceiro) é um ex-fuzileiro naval que está determinado a encontrar e punir os responsáveis ​​pelo assassinato de sua família. No entanto, seu plano será interrompido quando ele se encontrar envolvido em uma conspiração militar.



8) Jessica Jones - Temporada 2

Jessica Jones, agora conhecida em toda a cidade por ser uma assassina superpoderosa, embarca em um novo caso. Além disso, mergulha em seu passado e descobre as origens das habilidades que possui.







9) Luke Cage - Temporada 2

Enquanto Luke Cage se ajusta à sua fama recém-descoberta e tenta impedir um novo negócio de drogas, uma pessoa de seu passado se aproxima e novos problemas surgem no Harlem.



10) Iron Fist - Temporada 2

Após os eventos de The Defenders, Danny Rand luta para manter a paz em Chinatown e evitar uma guerra de territórios da Tríade. Além disso, ele lida com novos fantasmas do passado.



11) Daredevil - Temporada 3

Desaparecido há meses, Murdock ressurge após os fatos ocorridos em The Defenders. Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) é libertado da prisão e Matt deve decidir se aceita seu destino como super-herói.







12) The Punisher - Temporada 2

Frank Castle vive uma vida tranquila até se envolver na tentativa de assassinato de uma jovem na estrada. Ao mergulhar no caso, o ex-fuzileiro se torna alvo de novos e velhos inimigos, que o procuram pelos atos que cometeu como Justiceiro.





13) Jessica Jones - Temporada 3

Aprotagonista cruza o caminho de um serial killer. Ela deve fazer as pazes com Trish Walker (Rachael Taylor) e acabar com ele. No entanto, uma perda devastadora revela suas ideias conflitantes de heroísmo e coloca as irmãs em rota de colisão – o que mudará as duas para sempre.







Demolidor faz parte do UCM!

Matt Murdock (Demolidor) tem mais aventuras pela frente. Foi confirmado que ele terá sua própria série no UCM. Sem data de lançamento confirmada, a produção começará em 2023.

O super-herói interpretado por Charlie Cox, que tem participações especiais no filme Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2021) e na série Mulher-Hulk: Defensora de Heróis (2022), voltará à ação em Daredevil: Born Again, série de 18 capítulos que poderão ser vistos exclusivamente no Disney+.









Séries live-action da Marvel: quem pode ver o conteúdo?

Desde 29 de junho, o catálogo completo do Disney+ inclui títulos de séries live-action da Marvel e, por isso, o controle parental do perfil deve ser atualizado.

Esta atualização permite restringir ou ativar conteúdo em cada perfil com classificações diferentes, bem como adicionar um PIN de bloqueio.

Os assinantes que preferirem manter suas configurações parentais atuais em seu perfil continuarão aproveitar o conteúdo do Disney+ em um ambiente com classificação indicativa para maiores de 14 anos, com a opção de modificar os controles parentais na seção "Editar perfis" a qualquer momento.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Ajuda do Disney+. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!