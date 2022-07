Que poderes Jessica Jones tem?

Conheça as habilidades desta personagem da Marvel que acaba de chegar ao Disney+.

Desde o dia 29 de junho, os fãs das produções da Marvel Studios já podem acompanhar as novas séries em live-action da Marvel, como Jessica Jones. São mais super-heróis que chegam ampliando o já extenso catálogo disponível com exclusividade no Disney+.





Quais são os poderes de Jessica Jones?





Uma das principais características de Jessica Jones (vivida na série por Krysten Ritter) são suas habilidades mentais. Extremamente inteligente, ela consegue se infiltrar nos mais diferentes locais e ir a fundo em suas investigações.

A personagem também tem um jeito carismático, mas seus reais super-poderes vêm de experiências às quais ela foi submetida quando criança. Após sofrer um acidente de carro no qual perdeu a família, Jessica Jones foi levada, em coma, para uma instituição que fazia experimentos ilegais em humanos.

Foi assim que acabou sendo submetida a procedimentos clandestinos, quando estava inconsciente, os quais buscavam desenvolver sua capacidade de recuperação de lesões através de uma regeneração celular super-rápida.

Anos depois, já em um lar adotivo, as consequências dos experimentos começaram a surgir na vida de Jessica. Ela passou a desenvolver uma força sobre-humana e, com isso, também veio a habilidade e a resistência em combates corpo a corpo.

Por fim, ela também desenvolveu a habilidade de voar, mas ainda não consegue dominar totalmente esse dom, então é muito raro ela utilizar este poder.







Séries live-action da Marvel: quem pode ver o conteúdo?





A partir de 29 de junho, o catálogo completo do Disney+ inclui títulos de séries live-action da Marvel e, por isso, o controle parental do perfil deve ser atualizado.

Esta atualização permite restringir ou ativar conteúdo em cada perfil com classificações diferentes, bem como adicionar um PIN de bloqueio.

Os assinantes que preferirem manter suas configurações parentais atuais em seu perfil continuarão aproveitar o conteúdo do Disney+ em um ambiente com classificação indicativa para maiores de 14 anos, com a opção de modificar os controles parentais na seção "Editar perfis" a qualquer momento.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Ajuda do Disney+.