Vingadores: a cena pós-créditos de Thor: Ragnarok que foi a chave para o filme Guerra Infinita

As cenas de pós-créditos das produções Marvel sempre trazem surpresas. Saiba porque o terceiro filme de Thor é crucial para a Saga do Infinito. Cuidado: O conteúdo a seguir contém spoilers!

O Universo Cinematográfico Marvel (UCM) costuma conectar personagens e histórias por meio das cenas pós-créditos que servem como um fio condutor dos Estúdios Marvel.

Assim, uma das aventuras de Thor Odinson, um membro fundador dos Vingadores, desempenhou um papel fundamental ao iniciar a batalha contra Thanos.

Em Thor: Ragnarok (2017), o Deus do Trovão finalmente derrota sua irmã maldosa Hela, a Deusa da Morte, graças à ajuda de Loki. Ele invoca Ragnarok destruindo não só a vilã como também Asgard.

Os Asgardianos sobreviventes, juntamente com Thor e seus aliados, conseguem escapar da destruição em uma nave que os leva para Midgard (Terra). No entanto, como aparece na cena pós-créditos, a viagem é interrompida por outra enorme nave que aparece na sua frente.







Thanos aniquila os sobreviventes de Asgard em Vingadores: Guerra Infinita





Vingadores: A Guerra Infinita (2018) começa no fim da cena pós-créditos de Thor: Ragnarok. Logo na abertura, é apresentado como Thanos e seus seguidores invadem a nave de Thor e aniquilam os sobreviventes de Asgard.

Mas por que ele decide atacar primeiro os asgardianos? Acontece que Loki roubou o Tesseract (que tem a Joia do Espaço) de Asgard antes do início de Ragnarok e Thanos decide começar sua busca pelas Joias do Infinito indo atrás dessa joia.

Assim, podemos dizer que a cena pós-créditos do terceiro filme estrelado por Thor deu início à parte mais intensa e emocionante da Saga do Infinito.a Saga do Infinito. Lembre-se que no Disney+, você pode assistir os filmes anteriores do super-heróis: Thor (2011) e Thor: O Mundo Sombrio (2013).

E não se esqueça que Thor: Amor e Trovão, a mais recente produção dos Estúdios Marvel, segue em cartaz nos cinemas!