Verdadeiro ou falso? Teste seu conhecimento sobre Thor com esses 10 fatos

Descubra o quanto você sabe sobre Thor, o Deus do Trovão, e o mundo fantástico que ele habita nos filmes da Marvel. Jogue agora mesmo!

Thor Odinson (Chris Hemsworth), príncipe de Asgard e membro fundador dos Vingadores, é um dos super-heróis favoritos do público que acompanha todas as produções do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

O personagem até quebrou um recorde, recentemente, ao se tornar o primeiro a estrelar quatro filmes da franquia. Portanto, a ocasião desafia os fãs a responderem um divertido Verdadeiro ou Falso com 10 fatos sobre o filho de Odin. E, assim, confirmar o quanto você sabe sobre o Deus do Trovão.

Lembre-se que Thor: Amor e Trovão ainda está em cartaz nos cinemas. Enquanto isso, assista aos demais filmes da franquia no Disney+: Thor (2011), Thor: O Mundo Sombrio (2013) e Thor: Ragnarok (2017).