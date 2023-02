Unidos Como Deve Ser: Disney leva magia de The Mandalorian para Carnaval de rua de São Paulo

Atores Joaquim Lopes e Erika Januza marcaram presença no bloco Acadêmicos do Baixo Augusta como Din Djarin e Grogu, protagonistas da série do universo Star Wars. Saiba como foi a folia.

O Carnaval está aí! É momento de celebrar, se fantasiar e viver aventuras. E um universo na ficção que combina com tudo isso é o de Star Wars. Para comemorar o início do Carnaval e a chegada da terceira temporada de The Mandalorian ao Disney+, no dia 1º de março, a Disney levou a magia da série para os blocos de rua de São Paulo.







'The Mandalorian' | Trailer Oficial 2 Legendado | Temporada 3 | Disney+



Para mostrar para as pessoas que, nessa época do ano, não há limites para a nossa imaginação se estivermos #UnidosComoDeveSer, a Disney promoveu uma ação no domingo, dia 12 de fevereiro, levando o clima de The Mandalorian ao grande bloco Acadêmicos do Baixo Augusta.





Unidos Como Deve Ser: Disney no Acadêmicos do Baixo Augusta

No desfile de pré-Carnaval realizado no último domingo, 12 de fevereiro, os atores Joaquim Lopes e Erika Januza marcaram presença no bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, o maior da capital paulistana, caracterizados como os protagonistas de The Mandalorian: Din Djarin (personagem de Pedro Pascal) e de Grogu, respectivamente.

O desfile do bloco se concentrou entre a Av. Paulista e a Rua da Consolação e seguiu em direção ao centro da cidade. Atores e fãs se juntaram na folia fantasiados de alguns dos principais personagens de Star Wars. As fantasias dos dois foram especialmente feitas por Isa Isaac Silva, estilista que produz roupas sem gênero para todos os tipos de corpos.





Ator Joaquim Lopes exibe orgulhoso o look de Mando para os foliões do Acadêmicos do Baixo Augusta.



Unidos Como Deve Ser: Joaquim Lopes e sua relação com Star Wars

“Eu me senti muito honrado com o convite da Disney. Sou muito fã de The Mandalorian, assisti às duas primeiras temporadas, estou ansioso para a terceira e tudo o que estreia relacionado a Star Wars eu vejo”, contou Joaquim Lopes.

Segundo Joaquim, poder se fantasiar como um de seus personagens favoritos no dia que o bloco volta ao Carnaval a se apresentar é um bônus. “Hoje é um dia histórico, representa uma retomada da cultura e, como eu desfilo no Acadêmicos do Baixo Augusta há mais de seis anos, estar aqui é emocionante”, afirmou

O ator explica que, para ele, Star Wars e Carnaval tem tudo a ver porque nos filmes e séries vemos os personagens em momentos de celebração muito parecido com o que vivemos nessa época do ano. “Hoje é aquele momento onde vencemos o mal e nos reunimos todos para celebrar”, afirma.

“E essa fantasia dá um poder né? Você se veste e não tem para ninguém. O pessoal fez um trabalho brilhante, o capacete perfeito, muito parecido com a roupa oficial que o Pedro Pascal usa”, disse ele, animado.





Estilista Isa Isaac Silca (ao centro) criou as fantasias especiais de 'The Mandalorian' para Joaquim Lopes e Erika Januza.



Unidos Como Deve Ser: Fantasias para o cotidiano brasileiro

Isa Isaac Silva conta que, ao criar as fantasias, seu foco era justamente trazer o universo Star Wars para o cotidiano brasileiro e transformá-lo em Carnaval. “Foi um processo muito prazeroso porque eu pude vestir essas duas pessoas que gosto muito e oferecer algo bonito para os fãs”, explicou.

As fantasias são mais soltas e leves, com bermudas ao invés de calças e capas mais curtas, justamente para se adaptarem ao clima de verão no Brasil. “Os fãs gostam muito de Star Wars e querem trazer elementos deste mundo para a realidade, como, nesse caso, as fantasias de Carnaval”, afirmou.





A atriz Erika Januza estava radiante em sua fantasia de Grogu.



Unidos Como Deve Ser: Grogu e o encanto de Star Wars

“Eu sou muito fã do Grogu, ele é muito fofo. E acho que a série, assim como diversos conteúdos da Disney, tem esse papel importante de levar o sonho para o nosso cotidiano, trazer a imaginação para a nossa rotina”, revelou Isa.

Para a atriz Erika Januza, Grogu é um personagem com o qual ela mesma se identifica muito. “Acho que esse carisma e a simplicidade dele tem tudo a ver comigo, são coisas que eu valorizo, então poder desfilar assim, hoje, foi muito divertido!”, disse.





Entre os foliões do Baixo Augusta, o legado da Disney se fez presente em vários momentos, como nesta simpática 'Minnie'.



Unidos Como Deve Ser: Fãs marcam presença na folia

Os dois atores saíram em cima do trio elétrico do bloco em um desfile que começou às 14h e foi até o final da tarde. Enquanto eles se divertiam, fãs da franquia ficaram maravilhados ao ver a dupla fantasiada de seus personagens favoritos de The Mandalorian.

“Eu amei vê-los ali porque é minha série favorita atualmente. Eu não esperava. Achei as fantasias incríveis e bem-feitas demais, me inspiraram a criar uma para ir ao próximo bloco”, disse Marcelo da Cunha, de 28 anos, que frequenta os blocos de Carnaval desde que se mudou para a cidade, há seis anos.

Carla Mota, de 32 anos, também adorou a fantasia de Grogu usada por Erika Januza. “É um personagem tão lindo e fofo, eu com certeza vou dar um jeito de me vestir assim durante o Carnaval. Eu adoro assistir à série junto do meu filho de seis anos”, comentou ela.

Quando o bloco estava se dispersando, um dos foliões, Carlos Eduardo, de 35 anos, ainda comentou: “Agora é chegar em casa, pedir uma comida e botar um episódio de The Mandalorian para ver enquanto recarregamos para o próximo, né?”.





Veja The Mandalorian no Disney+

Criada e produzida por Jon Favreau, a série The Mandalorian tem duas temporadas inteiramente disponíveis no Disney+.

Aproveite para maratonar os episódios e se preparar para a terceira temporada, que chega ao serviço de streaming em 1º de março!