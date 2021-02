10 coisas que talvez você não saiba sobre The Mandalorian, a série da Lucasfilm no Disney+

A produção protagonizada por Pedro Pascal, Carl Weathers e Giancarlo Esposito conta a história de um caçador de recompensas que enfrenta inimigos e encontra aliados nas fronteiras mais remotas da galáxia. Ansiosos pela terceira temporada de The Mandalorian, nós separamos algumas curiosidades sobre a série disponível no Disney+:



1. O ponto de partida: Skywalker Ranch



Ali aconteceu o primeiro encontro entre Jon Favreau e Dave Filoni, dois dos gênios criativos por trás de The Mandalorian. De acordo com Favreau: "Quando o conheci, disse a ele: 'Se você precisar de uma voz para isso um dia, eu adoraria fazê-la.' Isso foi o que acabou me levando a fazer a voz em inglês de um Mandaloriano chamado Pre Vizsla em seu programa. Esse foi o início da nossa história trabalhando juntos”.



2. Uma surpresa para Pedro Pascal



Quando Pedro Pascal entrou em sua primeira reunião para The Mandalorian, ele não suspeitava que o tinham chamado para desempenhar o papel principal. O ator perguntou, "'Bem, para qual papel eu tenho que fazer o teste? Esta criatura? Este robô?' Eles pareciam confusos e disseram que eu era o Mandaloriano. Foi emocionante!".



3. Easter Eggs e segredos sobre Star Wars



“Queríamos ter certeza de que, se você é um fã de Star Wars e está vendo The Mandalorian, você seja recompensado”, explica Jon Favreau. “E é neste ponto que Dave tem sido uma mina de ouro de informações. Tentamos diferentes formas de incorporar elementos da saga Star Wars”. Como exemplo, ele cita o Dia da Vida (Life Day) e o uso de adereços importantes para os fãs dos filmes.

4. The Mandalorian não é só para os fãs de Star Wars



A missão dos roteiristas era atrair tanto um novo público, como os fãs da saga da Lucasfilm. “Honestamente, eu acho que a beleza de The Mandalorian é que você não precisa saber nada sobre Star Wars para para assistir à série”, revela o produtor executivo Dave Filoni.



5. Uma estrela de outra galáxia



Quando Carl Weathers se juntou à série The Mandalorian, ele não esperava ter muito tempo em cena como Greef Karga. “Nós o fisgamos”, ri Jon Favreau. “Começamos dizendo, 'Ei, talvez você possa fazer alguns episódios.' Ele entende a história. Entende os personagens, bem como o elenco e a tecnologia. É muito divertido trabalhar com o Carl."



6. A humanidade do Mandaloriano



A interpretação de Pedro Pascal do personagem principal, Din Djarin (o Mandaloriano), tem um sentido único de humanidade. “Adoro a oportunidade que me deram de torná-lo o mais humano e acessível possível”, explica o ator.

7. A participação de Werner Herzog



O famoso diretor de cinema Werner Herzog fica na frente da câmera para interpretar o misterioso papel do Cliente em The Mandalorian, e culpa Jon Favreau por tudo. “Vamos admitir, foi Jon Favreau que me colocou nisso tudo”, diz Herzog com um sorriso.



8. Aprovado por George Lucas



Se você olhar as redes sociais de Jon Favreau, poderá ver uma fotografia do ícone de Star Wars no set de The Mandalorian. “Quando George Lucas veio nos visitar, foi um dia muito especial”, lembra Jon Favreau.



9. Muitas referências para um único papel



Para fazer o papel do Mandaloriano, Pedro Pascal recebeu uma série de referências de filmes para assistir antes de chegar ao set de gravação. “Eu perguntei a Jon Favreau, 'O que eu devo ver?'”, Explica o ator. “Imediatamente, ele trouxe Akira Kurosawa e Sergio Leone com filmes como Yojimbo – O Guarda Costas e Três Homens em Conflito. Por essa razão, o [personagem do] Mandaloriano tem um estilo muito samurai, muito Clint [Eastwood] para mim."

10. Creativos de primeira categoria



A arte conceitual de The Mandalorian não foi mantida debaixo de sete chaves em um cofre secreto de Star Wars. “Incluímos parte das obras de arte no final do programa”, revela Jon Favreau. "A cada semana, você verá algumas das imagens nos créditos finais."



As duas primeiras temporada completas de The Mandalorian estão disponíveis no Disney+.



Disney+ é o serviço de streaming de filmes, séries e outros conteúdos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e mais. Como parte do segmento Direct-to-Consumer and International (DTCI) da Disney, o Disney+ está disponível para dispositivos conectados à internet e oferece ao público em geral programas sem comerciais com uma variedade de filmes, documentários, séries animadas e live-action, e curtas-metragens originais. Proporcionando acesso sem precedentes à incrível coleção de entretenimento do cinema e televisão da Disney, também é a plataforma de streaming para assistir com exclusividade aos últimos lançamentos do cinema da The Walt Disney Studios.

Visite DisneyPlus.com para obter mais informações sobre o serviço.