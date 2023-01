O delicado e emocionante curta-metragem animado une o universo Star Wars ao famoso estúdio japonês de animação.

Os fãs de The Mandalorian, série do universo Star Wars produzida pela Lucasfilm, ganharam uma surpresa especial no Disney+. Trata-se do curta-metragem animado realizado pelo famoso estúdio de animação japonesa Studio Ghibli: Zen – Grogu e as Criaturas do Studio Ghibli.

Saiba mais sobre o curta que une dois universos criativos: Star Wars e Studio Ghibli:





Sobre o que é Zen – Grogu e as Criaturas do Studio Ghibli?

O curta especial (de apenas três minutos) foi realizado em comemoração ao terceiro aniversário do serviço de streaming (em 2022) e em homenagem à popular série Star Wars The Mandalorian, que em breve estreia sua 3ª temporada.

Zen – Grogu e as Criaturas do Studio Ghibli é um curta animado totalmente desenhado à mão, dando à produção a delicadeza e precisão características do estúdio japonês. Zen é dirigido por Katsuya Kondo e conta com música de Ludwig Göransson.





Onde ver online Zen – Grogu e as Criaturas do Studio Ghibli?





O curta animado especial Zen – Grogu e as Criaturas do Studio Ghibli está disponível para os fãs de Star Wars e de animação japonesa com exclusividade no Disney+.