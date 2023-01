Quem é Pedro Pascal, ator de The Mandalorian

Conheça mais sobre o ator que dá vida a Din Djarin na série do universo Star Wars e veja mais produções com ele.



O trailer da temporada 3 de The Mandalorian acaba de ser divulgado pelo Disney+. Na prévia, Din Djarin – vivido por Pedro Pascal – está de volta em suas missões pela jornada, sempre acompanhado de Grogu.

Pedro Pascal ficou famoso por sua atuação na série do universo Star Wars. Que tal, então, conhecer um pouco mais sobre sua vida e carreira?







The Mandalorian | Trailer Oficial 2 Legendado | Temporada 3 | Disney+





Conheça Pedro Pascal, o protagonista de The Mandalorian





Por trás da cobiçada armadura do mandaloriano Din Djarin está o chileno José Balmaceda Pedro Pascal – ou simplesmente Pedro Pascal. O ator nasceu em abril de 1975 em Santiago, capital do Chile. Mas, ainda criança, se mudou com seus pais para os Estados Unidos.

Ao crescer, chegou a morar na Espanha por um tempo, antes de voltar aos Estados Unidos, onde se formou na Tisch School of the Arts da Universidade de Nova York.









Versátil, Pedro Pascal já fez diversos papéis em Hollywood, desde um príncipe em uma série sobre uma disputa de tronos passando por um agente que investiga um famoso traficante em outra produção.

Contudo, um dos grandes destaques de sua carreira foi como o personagem-título da série The Mandalorian, do Disney+. O serviço de assinatura também possui um especial sobre a produção intitulada Disney Gallery / Star Wars: The Mandalorian.

Pedro Pascal ainda faz uma participação como Mandaloriano na série O Livro de Boba Fett. Todos esses títulos estão disponíveis no Disney+.





Combo+: Pedro Pascal luta ao lado de Matt Damon em A Muralha da China





Os assinantes do Combo+ podem assistir ainda mais produções com o ator. Ao lado de Matt Damon, ele protagoniza o longa A Grande Muralha, de 2016, disponível no Star+.

A trama, dirigida por Yimou Zhang, conta a história de dois homens corajosos que lutam contra um grupo de criaturas ameaçadoras que tentam transpassar a Muralha da China, uma das grandes maravilhas da humanidade.





Pedro Pascal e Denzel Washington tiram o fôlego do público em O Protetor 2





Lançado em 2017, o longa O Protetor 2 (também disponível no Star+) traz Denzel Washington como Robert McCall, um homem que ajuda quem está em dificuldades devido à injustiças sociais em Massachusetts.

No entanto, após saber que uma amiga foi morta, ele volta à vida de combate ao crime e vai em busca de seu antigo parceiro, Dave (Pedro Pascal), em busca de pistas sobre o crime.

Por fim, Pedro ainda faz uma divertida participação em Kingsman: o Círculo Dourado, filme em que dá vida a um personagem chamado Whiskey.

