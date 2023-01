The Mandalorian: veja trailer e pôster da temporada 3 da série com Pedro Pascal

Produção original do Disney+ faz parte do universo Star Wars e traz Pedro Pascal novamente ao lado de Grogu.



O Disney+ acaba de divulgar o trailer e o pôster oficiais da temporada 3 de The Mandalorian. A produção do universo Star Wars é protagonizada por Pedro Pascal e traz, novamente, toda a fofura de Grogu.

Veja, a seguir, mais detalhes sobre os novos episódios desta série ganhadora de 14 prêmios Emmy®:





Assista ao trailer da temporada 3 de The Mandalorian







The Mandalorian | Trailer Oficial 2 Legendado | Temporada 3 | Disney+





O mandaloriano Din Djarin (Pascal) segue sua jornada, acompanhado de Grogu.

Enquanto o recluso caçador de recompensas e a pequena criatura enfrentam missões e perigos pela Galáxia, a Nova República luta para afastar qualquer sombra de seus dias obscuros de Império.

Antigos aliados cruzarão o destino dos dois, assim como novos inimigos surgirão ao longo do caminho.









Qual o elenco da temporada 3 de The Mandalorian





Além de Pedro Pascal, a nova temporada de The Mandalorian conta, ainda, com a participação de Katee Sackhoff, Carl Weathers, Amy Sedaris, Emily Swallow e Giancarlo Esposito.

Rick Famuyiwa, Rachel Morrison, Lee Isaac Chung, Carl Weathers, Peter Ramsey e Bryce Dallas Howard dirigem os episódios.

Jon Favreau é o showrunner, roteirista principal e produtor executivo junto com Dave Filoni, Rick Famuyiwa, Kathleen Kennedy e Colin Wilson. Karen Gilchrist e Carrie Beck são co-produtoras executivas.

Os novos episódios de The Mandalorian estreiam a partir do dia 1º de março. Aproveite para maratonar as temporadas anteriores exclusivamente no Disney+!