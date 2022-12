TBT da Marvel: Quem são as Dora Milaje, guerreiras de Wakanda

Das origens aos armamentos usados por essas guerreiras, conheça tudo sobre as incríveis mulheres wakandanas.



Comprovando sua relevância cultural e cinematográfica, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre conquistou duas indicações ao Globo de Ouro® 2023. Na produção, além do novo Pantera Negra, as Dora Milaje também se destacam em meio ao confronto com Talokan.

Conheça, então, no #TBT da Marvel desta semana, as origens e quem são essas corajosas guerreiras de Wakanda.





O que são as Dora Milaje









Desde que o grande líder Bashenga reuniu as 18 tribos em torno do meteorito vibranium e criou Wakanda, cada um desses clãs envia uma rainha em potencial para o Pantera Negra.

Contudo, essa reunião não se trata de um matrimônio. Essas mulheres são treinadas para formar o Serviço Secreto e a Guarda Pessoal do Pantera, formando, assim, as Dora Milaje.





O que significa Dora Milaje





A expressão “Dora Milaje” significa “As Adoradas” na língua de Wakanda, e se pronuncia “DOR-ah muh-LAH-jay”.





A primeira aparição das Dora Milaje nos quadrinhos









As Dora Milaje apareceram pela primeira vez em “Black Panther Vol. 3” #1, de 1998. Elas foram criadas pelo roteirista Christopher Priest em parceria com o ilustrador Mark Teixeira.

Diferente da versão atual, mais conhecida e retratada nos filmes da Marvel Studios, inicialmente as Guerreiras tinham cabelo liso e comprido. Nakia era a apaixonada assistente de T’Challa enquanto Okoye era sua motorista.





Os armamentos das Dora Milaje









Nas histórias mais recentes e nos filmes, as guerreiras de Wakanda possuem cabeças raspadas e pinturas em seu rosto. Elas utilizam lanças e armas tradicionais feitas em vibranium.

Quando saem de Wakanda, utilizam versões tecnológicas de seus armamentos cotidianos. Algumas utilizam, ainda, armaduras em vibranium.

Isso sem mencionar as Contas Kimoyo, pequenas contas tecnológicas feitas em vibranium usadas como miçangas em pulseiras ou brincos. Elas permitem que seus usuários se comuniquem e as utilizem como defesa.

As Dora Milaje enfrentam qualquer grupo ou inimigo que se oponha a seu Rei e a Wakanda. Isso inclui Erik Killmonger (Michael B. Jordan), primo de T’Challa (Chadwick Boseman), e Namor (Tenoch Huerta), Rei da nação submarina Talokan.

