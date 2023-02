TBT da Marvel: New Avengers Illuminati #1 e a origem dos Illuminati

A série de quadrinhos da Marvel Comics marcou história ao mostrar super-heróis tomando decisões difíceis e polêmicas. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

sempre distinguiu “mocinhos” de “bandidos”, certo? Na verdade não. Com o tempo, aentre vilões ficou cada vez mais. E isso ficou bem claro na série especial, tema do #TBT da Marvel dessa semana.

Assim como o público leitor da Marvel amadureceu, as histórias em quadrinhos da marca também passaram a revelar novas nuances, com tramas mais dramáticas.





Exemplo disso foi quandotrouxeem Daredevil (1964) #168 , dando umàs histórias do Demolidor. Ou, ainda, quando a marca mostrou um lado maisdos super-heróis em The Punisher #1

Nasde, o roteiristasubverteu a noção de “cara bom” e “cara mau”, criando uma história quenão apenasda Marvel, mas também o Universo Cinematográfico Marvel ).

Quem são os Illuminati



Em New Avengers (2004) #7, o público viu pela primeira vez uma espécie de sociedade secreta que, à seu modo, manipulava os acontecimentos do universo.





E, para surpresa de muitos, não se tratava de um grupo de vilões, mas, sim, de seis fortes representantes de distintos grupos de super-heróis.





São eles o(Feiticeiro Supremo), o(Rei dos Inumanos), professor(fundador dos X-Men),(fundador do Quarteto Fantástico), Namor (Rei de Atlântida) e o, membro fundador dos Vingadores ).

A equipe se reuniu com a melhor das intenções: proteger a Terra dos perigos locais e dos que poderiam vir do espaço ou outros universos. Porém, a arrogância de cada um e decisões polêmicas, fizeram com que o grupo se revelasse tão perigoso quanto aqueles que pretendiam deter.









A origem dos Illuminati



O roteirista Brian Bendis e o artista Brian Reed voltaram até a guerra entre as raças alienígenas Kree e Skrull contada nas edições #98-97 de Avengers para revelar a origem dos Illuminati.





Com o planeta Terra no meio do fogo cruzado entre as civilizações intergalácticas, os seis Illuminati invadem o reino Skrull para ameaçar seu já derrotado Imperador.





O grupo entra em confronto com o líder Skrull, e terminam capturados e usados em experimentos. Eventualmente, os seis conseguem escapar, porém, o estrago foi feito: a Terra entra definitivamente no radar dos Skrull.





Eles não descansarão enquanto não dominarem o planeta. E agora, têm o conhecimento em detalhes dos super-poderes de seis dos mais fortes defensores terráqueos. Com isso, os Krull podem facilmente duplicar tais poderes.





Após esse episódio, o público descobriu que seus super-heróis talvez nem sempre sejam tão heróicos assim. Além de suas decisões precipitadas, eles são capazes de mentir, e até mesmo matar, sob alegação de estarem cumprindo seu dever.







Os Illuminati no Universo Cinematográfico Marvel (UCM)



Em, o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura atraiu uma multidão aos cinemas em todo o mundo.

Além de apresentar personagens como America Chavez (vivida por) e aprofundar o conceito de Multiverso, a produção também deu ao público umdo que seriam os

Eles aparecem em uma das realidades em que o Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) visita, e se apresenta como um grupo que tem a missão de tomar decisões que ninguém mais poderia.





Nessa realidade, foram eles, inclusive, os responsáveis por acabar com. Nessa versão da Terra, a equipe é formada por),), Raio Negro ),) e).

O própriotambém fazia parte, no entanto, foi corrompido pelo poder do Darkhold , um maligno livro de magia. Com isso, ele foi morto pelos Illuminati e substituído por Mordo ).

O desfecho do grupo no filme, porém, é bastante trágico: eles são eliminados, um a um, pela). O filmeestá disponível no Disney+