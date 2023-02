Quem é America Chavez, personagem que aparece em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Saiba mais sobre a personagem interpretada por Xochitl Gomez no filme disponível no Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

O filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, de 2022, está disponível no Disney+. E além de trazer de volta Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) e outros personagens queridos, também apresenta novos rostos, como o de America Chavez.

A personagem é interpretada pela jovem atriz Xochitl Gómez, que participa pela primeira vez do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) nesta produção.

A seguir, confira mais informações sobre a personagem:







Quem é America Chavez





America Chavez é uma adolescente que tem o poder de viajar pelo Multiverso. A jovem conhece Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) e Wong (Benedict Wong) e pede a ajuda deles em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

Acontece que Wanda Maximoff/Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen) quer capturá-la para usar seus poderes. Isso porque a jovem tem a capacidade de abrir buracos interdimensionais.

É justamente desta forma que America e Doutor Estranho começam a viajar pelo Multiverso – e as aventuras do filme se desenrolam.

Ao longo da produção, outras informações sobre o personagem são reveladas. Ela tem duas mães, as quais enviou para algum lugar desconhecido do Multiverso na primeira vez que abriu um portal, sem conseguir controlar seus poderes. Além disso, America é bilíngue e fala espanhol e inglês.





Conheça America Chavez em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura





Assista a Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e todos os filmes e séries do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) no Disney+.