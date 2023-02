Mulheres Marvel: As aparições da Capitã Marvel no UCM e HQs

Ela é destemida e vista como um ás da aviação: Carol Danvers não está para brincadeira. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Os heróis e as heroínas da Marvel entregam sempre uma boa dose de aventura – disso nenhum fã duvida. Que tal, então, conhecermos melhor os protagonistas dessas tramas? Nos quadrinhos ou no Universo Cinematográfico Marvel (UCM), Carol Danvers, a Capitã Marvel, sempre mostrou que não veio ao mundo para brincadeira.

A personagem apareceu pela primeira vez em 1968, em “Marvel Super-Heroes” #13. Já nos cinemas, sua estreia foi em 2019 no longa Capitã Marvel – disponível no Disney+.

Em ambos os casos, Carol Danvers mostrou que mulheres podem, sim, ser super-heroínas incríveis e que qualquer ideia pré-concebida negando isso está completamente errada.







O início da história de Carol Danvers, a Capitã Marvel, nos quadrinhos

Carol Danvers vivia em uma família de militares, com seus pais e dois irmãos. Quando pensava em sua própria carreira, Carol tinha uma certeza: ela queria voar. E o primeiro desafio foi provar ao próprio pai que era capaz, pois ele não acreditava que mulheres podiam pilotar aviões.

Mas Danvers não só aprendeu a pilotar: ela se tornou destaque nas forças aéreas dos Estados Unidos. Tanto que se aposentou como coronel – a patente mais alta – para, em seguida, chefiar a equipe de segurança da NASA!

Lá, ela trabalhou com Mar-Vell, um alienígena vindo do planeta Kree – e que também era um super-herói no lugar onde nasceu.

Após ajudar Mar-Vell em um embate com o inimigo – outro alienígena chamado Yon-Rogg – Danvers foi exposta a uma grande quantidade de radiação, a qual liberou poderes kree nela.





De Ms. Marvel a Capitã Marvel





Por mais durona que Carol Danvers fosse, o fato dela ter ajudado um alienígena não pegou muito bem na NASA. E, aos poucos, ela viu sua carreira decair na instituição.

Como todo super-herói que se preze, salvar o mundo trouxe, de brinde, a irritação e a desconfiança do governo. E olhe que seus super-poderes demoraram ainda algum tempinho para aparecer!

No entanto, meses depois e sofrendo de uma série de lapsos de memória, Denver descobriu que havia algo “a mais” nela. Algo super-poderoso. Algo maravilhoso. Algo Marvel!







Surgia, assim, Ms. Marvel – com todo seu brilho e super força! Logo, Carol dominou seus poderes e até deu uma ajudinha aqui e ali nas batalhas travadas pelos Vingadores.

Por outro lado, a relação entre Ms. Marvel e os Vingadores sempre teve um pouco de drama envolvido – tanto nas HQs quanto nos filmes do UCM – com ela costumeiramente saindo e voltando para o time de super-heróis.

Nos quadrinhos, foi em uma dessas “idas e vindas” que ela resolveu aceitar a sugestão do Capitão América e adotar o nome de Capitã Marvel. No entanto, ao longo de sua saga nas revistas, Carol Danvers teve diversos nomes.

Em uma missão espacial, ela se tornou uma entidade chamada Binary nas edições #8 e #9 de Uncanny X-Men Masterworks. Já em “Avenger (1998)” #4, ela praticamente exauriu seus poderes como Binary, retornando à Terra com um novo codinome: Warbird.





A importância do nome Ms. Marvel





É preciso fazer uma pausa na história de Ms. Marvel para explicar sobre seu nome. A escolha de “Ms. Marvel” está diretamente ligada ao Movimento de Libertação das Mulheres do final dos anos 1960 – período em que a personagem foi criada.

Ainda hoje, é costume que mulheres casadas recebam a alcunha de Mrs. (senhora) antes de seus nomes, enquanto as solteiras recebem Ms. (senhorita). Já os homens, independente de seu status de relacionamento, são sempre chamados de Sr. (senhor).

Então, quando Danvers surgiu nos quadrinhos, recebeu o nome Ms. Marvel na esperança de que homens e mulheres tivessem tratamentos e oportunidades iguais, independente de seu estado civil.

E aqui entre nós: a super-heroína não está nos quadrinhos para casar ou ser solteira e, sim, para mostrar seu poder e salvar o dia! Assim fica até fácil entender porque a jovem Kamala Khan idolatra tanto a Capitã Marvel…







As aparições da Capitã Marvel no Universo Cinematográfico Marvel





No incrível universo criado pela Marvel Studios, coube à Brie Larson a responsabilidade de viver Carol Danvers/Capitã Marvel no cinema.

Apesar da primeira referência ao personagem surgir em uma cena pós-créditos de Vingadores: Guerra Infinita, de 2018, somente no ano seguinte a personagem apareceria em todo o seu resplendor no longa Capitã Marvel.

Neste filme, Danvers conquista seu poder de forma semelhante aos quadrinhos. No entanto, Mar-Vell está disfarçada como a Dra. Wendy Lawson (papel de Annette Bening).

Após ser perseguido por uma nave alienígena, o avião em que estão Danvers e Lawson acaba caindo. É neste momento que a piloto descobre a verdade sobre sua mentora: ela se chama Mar-Vell e vem do planeta Hala.

Mar-Vell diz que precisa destruir o motor experimental que criou para o avião antes que ele caia nas mãos erradas, mas recebe um tiro e é morta sem conseguir fazer isso. Carol, por sua vez, descobre que a criatura que as perseguia no ar foi o autor do disparo.

E, antes que o inimigo consiga se aproximar do motor experimental, Danvers atira nele. Em seguida, há uma explosão, que emite altos níveis de radiação. Carol Danvers é afetada por essa energia – que, posteriormente, desperta nela certos poderes.

Em 2019, a atriz reprisou o papel em Vingadores: Ultimato e, em 2022, fez uma participação mais do que especial na série em Ms. Marvel – estrelada por Kamala Khan (Iman Vellani).

Já a lista de animações que contam com a participação da super-heroína é grande. Ela esteve em Vingadores Unidos, Vingadores: Os Super-Heróis Mais Poderosos da Terra, Marvel: Aventuras de Super-Heróis, Marvel Rising e What...If?





Vamos celebrar as Mulheres da Marvel





As personagens femininas do Universo Marvel são muitas e todas são incríveis à sua maneira.

Nos próximos dois meses, em celebração ao Dia Internacional da Mulher, o Marvel Insider vai trazer inúmeras histórias para enaltecer o protagonismo e a importância dessas personagens.

Para saber mais sobre essa e todas as novidades do Universo Marvel, não deixe de visitar o Marvel Insider!