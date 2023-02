TBT da Marvel: Veja como o filme Dias de um Futuro Esquecido foi contado em “Uncanny X-Men” #142

A produção cinematográfica teve inspiração em um icônico arco dos quadrinhos da Marvel. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Em 2014, Wolverine embarcou em uma jornada em linhas temporais diferentes no filme X-Men: Dias de um Futuro Esquecido. Anos antes, porém, no quadrinho “The Uncanny X-Men” #142, o público acompanhou o desfecho de uma das mais clássicas sagas do grupo.

O #TBT da Marvel dessa semana viaja entre futuro, passado e presente para lembrar o arco Days of a Future Past, tão marcante na história do Professor Xavier e seus pupilos.









O mundo se tornou sombrio para os mutantes em The Uncanny X-Men #141 e #142





No começo dos anos 1980, os X-Men estavam em alta com o público, principalmente após sua reformulação na década anterior. O roteirista Chris Claremont e o artista e escritor John Byrne se uniram e criaram algumas das mais clássicas sagas do grupo mutante.

E uma delas foi, justamente, a Days of Future Past. Lançado em janeiro de 1981, o quadrinho “The Uncanny X-Men” #141 veio na cola do de outro grande sucesso: o arco Dark Phoenix Saga.

Na época, Jim Shooter, editor geral da Marvel Comics, preferia publicações que trouxessem histórias capazes de impactar o público em uma ou duas edições e, depois, o deixasse querendo mais. E foi exatamente o que “Uncanny X-Men” #141 e #142 fizeram.

A primeira edição retratava um 2013 nada brilhante para os mutantes. Rejeitados pela sociedade e obrigados a utilizar um colar que suprimia seus poderes, eles viviam em constante risco de serem mortos por terríveis gigantes robotizados: os Sentinelas.

Em meio a esse cenário quase distópico, os X-Men sobreviventes tiveram a ideia de enviar Kate Pryde, ou melhor, a consciência dela, ao passado, a fim de mudar a história para que aquele terrível futuro não se concretizasse.

Na edição #142 acontece o desenrolar e o desfecho dessa história. E já pela capa, o público pode ver que aquele não será um quadrinho qualquer. Principalmente diante da imagem de um Sentinela segurando Tempestade em uma mão enquanto ataca Wolverine com a outra.

Isso somado ao aviso “Nesta edição: todos morrem”, que já prenunciava a importância das páginas a seguir.

Enquanto as cenas da batalha presente, lindamente desenhadas e escritas por John Byrne, surpreendem; o que impressiona são os quadros, no estilo flashforwards, que dão um vislumbre do futuro.

No entanto, o arco Days of Future Past não é marcado “apenas” por fatos como o poder dos Sentinelas ou a morte de Wolverine. Ele também traz a primeira viagem no tempo na história dos X-Men.

Isso pavimentou o caminho para que outros arcos com viagens no tempo e mesmo realidades quase distópicas fossem criadas. E mostrou a todos o que realmente estava em jogo para os mutantes: a própria sobrevivência.









X-Men: Dias de um Futuro Esquecido – dos quadrinhos para as telas





Quem já viu todos os filmes da franquia X-Men ou mesmo quem acompanhou apenas o longa X-Men: Dias de um Futuro Esquecido percebe que a relação entre o filme e o arco Days of a Future Past vai além do nome em inglês.

Em ambos, o futuro se tornou perigoso para os mutantes e é preciso voltar ao passado antes que seja tarde demais. No entanto, no filme de 2014, não é Kate Pryde quem viaja no tempo e, sim, o próprio Wolverine (aqui interpretado por Hugh Jackman).

E, tal como os quadrinhos, a produção também se tornou um marco entre os fãs dos X-Men. O longa X-Men: Dias de um Futuro Esquecido e toda a franquia X-Men pode ser vista no Disney+.

Para acompanhar todas as novidades do Universo Marvel, não deixe de visitar o Marvel Insider!