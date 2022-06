Saiba quem é a mãe de Luke e Leia e entenda tudo sobre a origem dos irmãos. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!

Os fãs de Star Wars estão curtindo as emocionantes aventuras de Obi-Wan Kenobi, nova série da saga no Disney+. A história traz de volta o Mestre Jedi em uma perigosa missão de resgate.

Mas não é somente Obi-Wan (Ewan McGregor) que retorna para a série: outros importantes personagens da saga reaparecem, sendo alguns ainda crianças, como a pequena Leia e Luke.

Para quem não acompanhou os filme da franquia ou não se lembra a origem de Luke e Leia, veja quem é a mãe dos irmãos mais importantes de Star Wars:







Star Wars: quem é a mãe de Luke e Leia





No 1º episódio de Obi-Wan Kenobi, o público vê os pequenos Luke e Leia, cada um sendo cuidado por uma família e em planetas diferentes. Com Leia Organa, é apresentada a família Organa, líderes do planeta Alderaan: Senador Bail Organa (Jimmy Smiths) e a rainha Breha Organa (Simone Kessell), e é revelado que a menina é adotada.

Já na breve aparição de Luke, vemos o menino em Tatooine, brincando na casa de seu tio Owen (Joel Edgerton) – que é quem cria o garoto – sendo observado ao longe por Ben/Obi-Wan.

Mas quem é a mãe biológica de Luke e Leia? Quem é o pai? A história dos dois é uma das mais importantes de toda a saga Star Wars. Na trilogia prequel, os três primeiros episódios cronológico de Star Wars — A Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones e A Vingança dos Sith — é mostrado como ocorre a aproximação e o desenvolvimento do relacionamento amoroso entre a jovem rainha Padmé Amidala (Natalie Portman) e Anakin Skywalker (Hayden Christensen).

Em A Vingança dos Sith, último filme dessa trilogia, Padmé engravida de Anakin, enquanto, ao mesmo tempo, o jovem está cada vez mais próximo do lado sombrio da Força. Após ser agredida por ele, ela entra em trabalho de parto e dá à luz dois bebês. Mas falece após o nascimento das crianças, Leia e Luke, que não conhecem a mãe.









Star Wars: qual a história de Padmé Amidala





Padmé Amidala foi uma líder corajosa e esperançosa, que foi rainha e depois senadora do planeta Naboo. Nascida como Padmé Naberrie, é filha de Ruwee e Jobal Naberrie. Com apenas 14 anos, a jovem foi eleita rainha e se tornou Padmé Amidala.

O reinado de Padmé aconteceu justamente em um período complicado em Naboo. O senador Palpatine (Ian McDiarmid), representante galáctico de Naboo, debateu a questão de tarifas que dificultavam a vida no planeta, mas sem sucesso.

Quando os Jedi Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) e seu aprendiz Obi-Wan Kenobi foram enviados para negociar uma trégua com a Federação de Comércio, quase foram assassinados e fugiram para Naboo, onde conheceram Padmé.

A rainha Padmé teve que lutar contra a invasão da Federação do Comércio e, após seus dois anos de reinado, ela seguiu a carreira política e se tornou senadora representante de Naboo.

Com sua nave danificada em uma batalha, Padmé e sua tripulação fizeram um pouso de emergência em Tatooine, onde conheceram o jovem escravo Anakin Skywalker – que se mostrava muito sensível à Força e foi treinado por Obi-Wan Kenobi para ser um Jedi.







Star Wars: a relação de Padmé e Anakin Skywalker





No ápice da Crise Separatista, Padmé tornou-se alvo de uma tentativa de assassinato e, para garantir sua segurança, o Conselho Jedi mandou que que ela retornasse à Naboo sob a proteção do Padawan Jedi Anakin Skywalker, com quem desenvolveu uma amizade próxima durante os anos.

Na juventude, os dois se apaixonaram e se casaram em segredo, tendo apenas os robôs C-3PO e R2-D2 como testemunhas. Mas Anakin, pouco a pouco, sob a influência de Palpatine/Lorde Sith Darth Sidious, segue o lado sombrio da Força, na ambição de se tornar o Imperador da Galáxia.

Como Padmé (já grávida) não concorda com seus planos, Anakin a sufoca – provocando o nascimento antes da hora de Luke e Leia. A fim de salvar as crianças de seu terrível pai, os dois são separados por Obi-Wan Kenobi. E Leia é levada pelo senador Bail Organa, para que seja criada como sua filha em Alderaan. E Luke é entregue a Owen, que é irmão de Anakin.

Por ter acompanhado o parto de Padmé, Kenobi é um dos poucos na Galáxia que sabe que Luke e Leia são irmãos. E foi Obi-Wan quem ajudou a esconder de Darth Vader que seus filhos com Padmé estavam vivos. À distância o Jedi acompanha o crescimento dos irmãos, a fim de mantê-los seguros, longe de Darth Vader e do lado obscuro da Força.







