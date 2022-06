Obi-Wan Kenobi: 4 pontos-chave para entender a história de Leia

Conheça sua origem, quem são seus pais e como a valente princesa se tornou uma líder Rebelde. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!

As aventuras da série Obi-Wan Kenobi seguem eletrizando os fãs de Star Wars no Disney+. A trama traz o ex-Mestre Jedi em uma arriscada missão de resgate. Porém, outro personagem tem se destacado na produção: uma pequena, porém corajosa, princesa Leia (Vivien Lyra Blair).

Logo no início da série, o público é apresentado à família Organa, líderes do planeta Alderaan: o Senador Bail Organa (Jimmy Smiths), a rainha Breha Organa (Simone Kessell) e a pequena Leia Organa. Assim como também é revelado que a menina é adotada.

Quem não acompanhou a saga de filmes pode estar um pouco perdido em relação à origem e importância da menina. Por isso, listamos a seguir alguns pontos-chave sobre a história de Leia:









Quem são os pais de Leia?





Nos três primeiros episódios de Star Wars — A Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones e A Vingança dos Sith — acompanhamos o desenrolar do relacionamento amoroso entre Padmé Amidala (Natalie Portman) e Anakin Skywalker (Hayden Christensen).

No último filme dessa trilogia, Padmé está grávida quando Anakin se junta ao lado sombrio da Força. Após ser agredida por ele, ela entra em trabalho de parto e dá à luz dois bebês.. Mas falece após o nascimento das crianças: uma delas é Leia.

A fim de salvá-las de seu terrível pai, os dois são separados por Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor). E Leia é levada pelo senador Bail Organa, aliado da República, para que seja criada como sua filha em Alderaan.









Por que Leia é considerada uma líder rebelde?





Enquanto crescia, Leia comandava, secretamente, missões em nome de seu pai adotivo, para minar o Império. Paralelamente, ela assumiu o cargo de Senadora Imperial.

Com isso, ela se tornou uma das mais dedicadas líderes da Aliança Rebelde, chegando a roubar os esquemas sobre a Estrela da Morte, uma terrível arma suprema do Império.

Porém, ela teve seus planos interceptados por Darth Vader, que a manteve prisioneira. Por sorte, ela conseguiu esconder os esquemas e enviar uma mensagem, direcionada a Ben Kenobi, através do androide R2D2.







Qual a relação entre Leia e Luke?





Em Star Wars episódio IV: Uma Nova Esperança, Ben Kenobi (que é o próprio Obi-Wan, já mais velho e vivido pelo ator Alec Guinness) recruta Luke (Mark Hamill) para ajudá-lo em uma missão: resgatar Leia, que agora era prisioneira do Império.

Ele consegue resgatar a princesa, sem saber que Ben esconde um segredo dos dois. Acontece que Luke é o outro bebê a quem Padmé deu à luz antes de morrer. Ou seja, Luke e Leia são irmãos, fato que eles descobrem mais tarde.







Qual a relação entre Leia e Obi-Wan Kenobi?





Por ter sido ele a acompanhar o parto de Padmé, Kenobi é um dos poucos na Galáxia que sabia que Luke e Leia eram irmãos. E foi justamente ele quem ajudou a esconder de Darth Vader que seus filhos com Padmé estavam vivos.

Ele está destinado a deixar seu passado de Jedi para trás. Porém, no primeiro episódio de Obi-Wan Kenobi, Leia é sequestrada por Vecti Nokru ainda criança. Então, Kenobi atende ao pedido de Bail e Breha Organa e vai em busca de salvar a menina.

E mesmo de longe, ele acompanha o crescimento dos dois irmãos, a fim de mantê-los seguros e longe de Darth Vader e do lado obscuro da Força.







