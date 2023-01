Qual é a origem da Ordem Jedi na saga Star Wars?

Conheça como surgiu a ordem dos protetores da Galáxia no universo de Star Wars. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Desde os anos 1970, histórias de lutas com sabres de luz, viagens pelo hiperespaço e criaturas diferentes povoam a mente dos fãs de Star Wars. E o Disney+ possui em seu catálogo todas as obras saídas da mente de George Lucas e criadas pela Lucasfilm.

Além de imaginar diferentes planetas e seres, Lucas também criou os Cavaleiros Jedi, que apresentam alguns dos mais importantes personagens de toda a saga Star Wars.

Conheça, a seguir, um pouco melhor a Ordem Jedi, que reúne esses Cavaleiros.









O que é a Ordem Jedi





Reunindo um grupo de fortes protetores, todos capazes de explorar o poder da Força, os Cavaleiros Jedi tem como objetivo manter a paz na República Galáctica.

Oriundos de diferentes planetas e com distintas origens, eles se organizaram na chamada Ordem Jedi. Reunidos no Templo Jedi, lá eles treinavam seus Padawans e aprimoravam suas habilidades.

Por mais de mil gerações, os Jedi conseguiram proteger a Galáxia e, com seu senso de justiça, sabedoria e diplomacia, a mantiveram a salvo.

Contudo, com o ressurgimento dos Sith, a Ordem Jedi perdeu sua força. Após as Guerras Clônicas, os Jedi foram nomeados como inimigos da República pelo Imperador Palpatine – o próprio Darth Sidious. Com isso, a Ordem foi erradicada e o Império pôde, então, se consolidar.