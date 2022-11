Os 6 pontos-chave do episódio final da primeira temporada de Andor

O último episódio da série do universo Star Wars estrelada por Diego Luna já está disponível no Disney+. Veja quais foram os momentos mais emocionantes da reta final. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!





O episódio 12 fechou a temporada inicial de Andor no Disney+. A série, que é um thriller de ação e espionagem e se passa no universo Star Wars, tem Diego Luna como o protagonista Cassian Andor em uma saga cheia de fugas, lutas e aproximação com a Aliança Rebelde.

No episódio anterior, Cassian tinha se tornado um fugitivo novamente após conseguir sair da prisão de forma emocionante. Mas ele recebe a triste notícia da morte de sua mãe, a corajosa Maarva Andor (Fiona Shaw) e decide retornar a Ferrix.

O que ele não sabia era que todos estavam atrás de capturá-lo e que o funeral de sua mãe adotiva era uma armadilha. Confira os principais momentos do episódio final da primeira temporada de Andor:





1. Cassian Andor volta a Ferrix

Depois de ser informado da morte de Maarva, Cassian decide retornar a Ferrix. Ao chegar, ele encontra o dono do ferro-velho escondido na loja onde Bix Caleen (Adria Arjona) trabalhava, e ele conta que a jovem está presa no hotel sob a vigilância do Bureau de Segurança Imperial (BSI).

Cassian consegue se esconder e encontrar seu velho amigo Brasso (Joplin Sibtain), que está cuidando do funeral de sua mãe adotiva ao lado das Filhas de Ferrix. Em um diálogo emocionante, Brasso revela que Maarva disse para Cassian seguir seu destino, seus instintos e que ela o perdoava pelos erros que cometeu.

2. Dedra Meero comanda o cerco do BSI para capturar Cassian

Obcecada em capturar Cassian Andor e descobrir tudo sobre o Eixo Rebelde, a supervisora do BSI, Dedra Meero (Denise Gough), chega também a Ferrix para organizar como deve ser o cerco durante o funeral a fim de tentar prender o fugitivo.

Ela orienta os demais soldados dizendo que não quer que ninguém atire em Cassian e que precisa dele vivo para descobrir tudo sobre os conspiradores do Império.





3. Luthen Rael e Vel Sartha também vão a Ferrix atrás de Andor

Quem também está em busca de Cassian Andor é Luthen Rael (Stellan Skarsgard) e suas aliadas rebeldes. Cinta (Varada Sethu) já estava em Ferrix há semanas vigiando todos os acontecimentos do planeta.

Ela chama Vel Sartha (Faye Marsay) para ajudá-la a encontrar e matar Cassian, para que ele não conte nada do que aconteceu no roubo de Aldhani. Luthen também chega a Ferrix para acompanhar a missão e observa toda a movimentação do povo e do BSI no local.

4. O funeral emocionante para Maarva e a reação do povo de Ferrix

O BSI tinha autorizado uma cerimônia pequena para o funeral de Maarva, mas o povo de Ferrix contraria a determinação e segue sua tradição realizando um grande funeral homenageando uma de suas mais importantes moradoras.

Maarva era a presidente do grupo Filhas de Ferrix e uma rebelde desde sempre. O sino de Ferrix toca e as pessoas saem pelas ruas centrais, seguindo duas bandas que tocam músicas fúnebres. A frente está Brasso segurando o tijolo com as cinzas de Maarva Andor e ao lado do droide Bee.

Sob os olhares desconfiados dos soldados da BSI, o droide Bee reproduz um vídeo de Maarva, que deixa uma mensagem de força e resistência para que o povo de Ferrix acorde e reaja diante do Império.

Nesse momento, o capitão do BSI interrompe a transmissão da vídeo-mensagem e ordena um ataque à população, que reage lutando bravamente. Em meio a confusão, o filho de Paak (ex-chefe de Bix que foi assassinado pelo BSI) joga uma bomba caseira – que ele mesmo construiu– na direção dos soldados.





5. Cassian Andor resgata Bix Caleen

Durante todo o funeral, Cassian se esconde e observa os primeiros movimentos dos soldados de longe, para aproveitar o momento ideal para ir até o hotel onde Bix é mantida presa pelo BSI.

Em meio a batalha entre a população e os soldados, Cassian aproveita para invadir o hotel e resgatar sua amiga Bix Caleen, que está terrivelmente debilitada.

Ao mesmo tempo, Brasso e Bee conseguem proteger o filho de Paak e seguem para o ferro-velho, onde o dono e uma das Filhas de Ferrix preparam uma antiga nave espacial para o grupo fugir. Cassian consegue levar Bix até eles, que partem em fuga – sem o protagonista.

6. O reencontro de Cassian e Luthen

Cassian Andor decide não fugir com os amigos, apesar de prometer encontrá-los futuramente. Ele aparece dentro da nave de Luthen (que após assistir à mensagem de Maarva, fica reflexivo e resolve ir embora de Ferrix).

Luthen se surpreende com o reencontro. Cassian afirma que sabe que ele foi a Ferrix para matá-lo e finaliza, com os olhos marejados, dizendo a frase: “Me mate agora ou me adote”. Sim, Cassian Andor quer fazer parte da Aliança Rebelde.

Agora é aguardar as novas aventuras de Andor na 2ª temporada da série que se passa antes dos acontecimentos de Rogue One.