Tudo o que é preciso saber antes do episódio final de Andor

O penúltimo capítulo dessa história Star Wars já está disponível no Disney+. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!



O episódio final de Andor, o thriller de ação que se passa no universo Star Wars, chega ao Disney+ muito em breve. A trama, protagonizada por Diego Luna, fica mais emocionante à medida que seu desfecho se aproxima.

Enquanto Cassian Andor está como fugitivo novamente, o futuro da Galáxia e seus personagens segue indefinido. O quanto a Aliança Rebelde conseguirá avançar e quais serão os próximos alvos do Império?

Reveja a seguir os principais fatos dessa história e o porquê ninguém deve perder o episódio final:









O passado de Cassian Andor





No início da série, é mostrado que Cassian Andor vem de um planeta distante e ainda selvagem, onde vivia com sua irmã em uma tribo em meio à floresta.

Após o local ser descoberto, Cassian, ainda menino, é levado por Maarva (Fiona Shaw), que o adota e o leva para viver com ela em Ferrix. Anos se passam e Cassian segue procurando sua irmã pela Galáxia.

Em uma dessas buscas, Andor entra em uma briga e se torna um homem procurado pelos agentes da lei do planeta Morlana One.









Luthen Rael e a fuga de Andor





Cassian Andor tenta se manter escondido em Ferrix e, para isso, conta com a ajuda de sua mãe adotiva. Andor também recebe a ajuda de Bix Caleen (Adria Arjona), sua amiga, mas o cerco começa a se fechar quando sua presença no planeta é denunciada pelo namorado ciumento de Bix.

Desesperado para fugir, Cassian aceita a ajuda de um homem misterioso. Trata-se de Luthen Rael (Stellan Skarsgård), que leva uma vida dupla: aos olhos de todos, ele é um colecionador e vendedor de antiguidades.

Mas, na verdade, ele é um agitador rebelde contrário ao Império e amigo de Mon Mothma (Genevieve O’Reilly), Senadora que também precisa disfarçar suas ideias contrárias ao Império e que ajuda a financiar rebeldes.









Andor conhece um grupo de rebeldes e o roubo de Aldhani





Luthen convence Andor a participar de uma missão perigosa: roubar seis meses da folha de pagamento de uma guarnição Imperial. Rael o deixa em Aldhani, na companhia de Vel Sartha (Faye Marsay).

Vel é a líder de um pequeno grupo rebelde que se prepara para o grande roubo.

O dia chega e tudo sai como o planejado, exceto pelo fato de um dos aliados de Vel trair o grupo e tentar matar seus companheiros. No entanto, ele é morto por Cassian.









A prisão de Andor e os novos planos de Luthen Rael





Após o roubo em Aldhani, o Bureau de Segurança Imperial (BSI) desconfia que exista um grupo se organizando para combater a autoridade do Império.

Procurado pela Galáxia e com sua parte do espólio do roubo em mãos, Cassian Andor se esconde em um planeta turístico. Tudo parece ir bem. No entanto, ele é confundido com um agitador e preso.

Cassian é enviado para cumprir pena em Narkina 5, onde é forçado a fazer trabalhos pesados sob pena de ser eletrocutado.

Enquanto isso, Luthen Rael prepara um novo ataque rebelde e, para isso, conta com Saw Gerrera (Forest Whitaker). Já Mon Mothma fica em uma situação cada vez mais complicada perante o Império.









Andor se torna fugitivo novamente





Cassian encontra aliados na prisão, incluindo seu supervisor, Kino Loy (Andy Serkis), e arquiteta uma fuga. Ele não faz ideia que o BSI chegou até seu nome e está em Ferrix, interrogando Maarva e Bix.

Quando Maarva morre, o BSI acredita que esta é a oportunidade perfeita para capturar Andor. No entanto, ignorante da morte de sua mãe adotiva, ele ainda não sabe o que fazer após conseguir escapar da prisão.

Enquanto isso, Luthen fica sabendo que seu novo ataque foi descoberto pelo Império, mas decide seguir adiante – mesmo entendendo que vidas serão perdidas. Tudo para não levantar suspeitas. No entanto, pede a Saw Gerrera que não participe do ataque.

Por fim, Mon Mothma precisa de dinheiro para que ninguém desconfie que ela financiava rebeldes. E se vê diante de uma terrível opção para isso: lidar com um agiota.









Segure o fôlego que ainda tem muito mais ação para acontecer no episódio final de Andor. O fim da primeira temporada desta intensa trama de espionagem e suspense chega ao Disney+ no dia 26 de novembro.