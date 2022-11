Os 5 clássicos do Halloween que você pode ver no Disney+

Celebre a noite mais assustadora do ano com esta seleção de títulos do Disney+ que vão te deixar arrepiado.



O Halloween (ou Dia das Bruxas, no Brasil) já chegou ao Disney+ com produções clássicas – e também histórias inéditas – que vão levar o público a viver aventuras assustadoras e divertidas.

Veja a seguir, então, cinco títulos que vão deixar seu cabelo em pé na noite mais assustadora do ano.







Clássicos do Halloween no Disney+: Mansão Mal-Assombrada

Neste famoso filme de 2003, Eddie Murphy estrela como um agente imobiliário cuja família enfrenta 999 sorridentes fantasmas na antiga propriedade Gracey.

Com a ajuda de Madame Leota (Jennifer Tilly), eles lutam para livrar a mansão de sua antiga maldição antes que o relógio soe as 13 badaladas!



Clássicos do Halloween no Disney+: Doce ou Truque

Quem é fã de animação não pode perder este clássico de 1952 em que os sobrinhos do Pato Donald vão à casa do tio fantasiados para o Halloween. No entanto, ele joga água nos meninos e ri de sua brincadeira de mau gosto.

Contudo, a bruxa Hazel, montada em sua vassoura, decide ajudar os garotos e, usando seus poderes mágicos, dá a Donald um momento terrível. Ao final, as crianças finalmente recebem seus doces.







Clássicos do Halloween no Disney+: O Estranho Mundo de Jack

Descubra um mundo tão estranho quanto extraordinário, cheio de magia em O Estranho Mundo de Jack. Este clássico de 1993 apresenta a história de Jack Esqueleto que se encanta com a magia da Cidade do Natal.

Ele pode trazer o mesmo espírito para Halloween Town? Seu sonho de ser Papai Noel se complica e cabe a Sally, a boneca de pano, colocar as coisas novamente em ordem.



Clássicos do Halloween no Disney+: Twitches – As Bruxinhas Gêmeas

A encantadora série de livros ganha vida no filme original do Disney Channel: Twitches – As Bruxinhas Gêmeas. As irmãs e superestrelas Tia e Tamera Mowry estrelam como as bruxas que foram separadas no nascimento.

Em seu aniversário de 21 anos, Alex (Tia) e Camryn (Tamera) se reúnem e descobrem que seus poderes dobram de força quando trabalham juntas. Deixe-se levar pelo feitiço enquanto elas fazem sua mágica para salvar a todos.







Clássicos do Halloween no Disney+: Abracadabra

Quem tinha medo das irmãs Sanderson? Pois Abracadabra está disponível para quem quiser reviver a história das três bruxas interpretadas por Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy.

As três são libertadas acidentalmente na noite de Halloween, e estão prontas para lançar um feitiço em todos que estão na cidade de Salem para recuperar sua juventude.

E para quem está querendo mais sustos, nada de perder o recente lançamento, Abracadabra 2, que traz de volta as bruxas malvadas com mais planos malignos.