5 fatos curiosos sobre Bette Midler e seu papel em Abracadabra

A premiada atriz de 76 anos interpreta a mais sábia das irmãs Sanderson. Saiba outras curiosidades sobre seu papel no clássico filme de 1993.

Winifred “Winnie” Sanderson está de volta com toda sua magia e esperteza em Abracadabra 2, um filme exclusivo do Disney+. Ela é a mais velha das irmãs Sanderson e é interpretada por Bette Midler, atriz norte-americana famosa por seus musicais e comédias.

Além de Midler, a sequência de Abracadabra trará novamente Sarah Jessica Parker (como Sarah Sanderson) e Kathy Najimy (no papel de Mary Sanderson).

Enquanto a produção não estreia, descubra cinco curiosidades sobre o trabalho de Bette Midler no filme de 1993.







1) Os filmes O Mágico de Oz e Convenção das Bruxas inspiraram Bette Midler a criar seu personagem

Ao compor sua personagem, a atriz buscou referências de feiticeiras de outras grandes produções. Midler se inspirou na Bruxa Malvada do Oeste, vivida por Margaret Hamilton; e A Grande Bruxa, de Anjelica Huston.



2) Bette Midler mudou parte da letra de "I Put Spell On You"

Em 2020, ela revelou em uma entrevista ao jornalista norte-americano Ethan Alter que escreveu algumas das modificações na letra de "I Put A Spell On You", música que as três bruxas cantam na festa à fantasia.

"Escrevi parte dela. 'She's vicious - better get superstitious', esse verso foi criado por outra pessoa. Então, eu escrevi 'She's vicious! - Of all the witches working, I'm with worst!' Essa foi a minha contribuição. " detalhou sobre a mudança que fez na música icônica.







3) O visual de Winifred Sanderson é inspirado em Bette Midler

Em 2019, a figurinista do filme, Mary Vogt, disse à revista Glamour que o traje de cada bruxa foi adaptado à personalidade do personagem. Mas no caso de Bette Midler, a própria atriz inspirou o visual de Winnie.

"Quando conversei [com Kenny Ortega, diretor do filme] sobre minha visão para Bette, eu disse: 'Você não pode colocar uma roupa de bruxa preta nela. Você tem que colocar algo que seja colorido e divertido e tenha um pouco de brilho.'", lembrou a figurinista.

Midler complementou: "Eu fiz os esboços e conversei com Kenny sobre isso, que falou: 'Agora, deixe-me falar com Bette, porque isso pode não ser o que ela estava pensando'. Depois que ele foi até a atriz, ela me disse “Eu não vou usar um vestido preto.'"



4) Bette Midler incluiu uma referência ao musical Gipsy em Abracadabra

Quando Winnie sobe ao palco na festa à fantasia, ela diz "Olá, Salem, meu nome é Winifred. Qual é o seu?" Esta é uma referência à famosa frase "Olá a todos, meu nome é Rose, qual é o seu?", dita por Madame Rose no musical Gypsy.

Midler fez o papel de Madame Rose na versão televisiva desse musical, lançada em 1993 – mesmo ano da estreia de Abracadabra.







5) Abracadabra é o filme favorito de Bette Midler

Em 2008, Midler fez uma retrospectiva de sua carreira no programa Breakfast, da BBC britânica, e disse que Abracadabra é seu filme favorito.

O outro trabalho favorito da atriz no cinema, de acordo com sua autobiografia "Bette Midler: Still Divine" (2002), sem publicação no Brasil, foi dublar a poodle Georgette em Oliver & Sua Turma (1988).