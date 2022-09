Como se chamam as irmãs bruxas de Abracadabra?

Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker retornam como as três bruxas na hilária sequência do clássico de 1993, que estreia em breve no Disney+.



Três irmãs originárias do século 17 voltam e lançam um feitiço para recuperar sua juventude, mas são presas novamente. Agora, Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker, as três bruxas de Abracadabra (1993), retornam na sequência deste clássico da comédia.

Em Abracadabra 2, as encantadoras vilãs chegam ainda mais caóticas. Já se passaram 29 anos desde a última vez que elas ressuscitaram graças à vela de chama negra. E, em seu novo despertar, as irmãs buscam vingança.

Agora, caberá a três estudantes do Ensino Médio impedir que as bruxas sedentas por novas aventuras causem mais estragos na cidade de Salem em plena noite de Halloween.







Quais são os nomes das três bruxas em Abracadabra?

As três bruxas de Abracadabra atendem pelos nomes de Winifred Sanderson (Midler), Mary Sanderson (Najimy) e Sarah Sanderson (Parker). As três também são conhecidas como as Irmãs Sanderson.

Winifred é a irmã mais velha e líder do trio. Mary é a filha do meio e Sarah, a mais nova. E mais uma vez elas estão prontas para tocar o terror a partir de 30 de setembro, exclusivamente no Disney+.







Abracadabra 2 | Trailer Oficial Legendado | Disney+



Abracadabra 2 também conta com as atuações de Sam Richardson, Doug Jones, Hannah Waddingham, Whitney Peak, Belissa Escobedo, Lilia Buckingham, Froyan Gutierrez e Tony Hale.