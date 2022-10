5 filmes de animação para assistir com a família no Halloween

Dê uma olhada em 5 ótimos filmes de animação para assistir online no Disney+ quando chegar o Dia das Bruxas. Prepare-se para sentir calafrios e levar grandes sustos ao lado da família!



Feitiços, caldeirões, varinhas mágicas, mortos-vivos, castelos assustadores e vilões terríveis esperam por você nesta seleção de cinco filmes ideais para assistir em família durante o mês de Halloween no Disney+. Se divirta com esses filmes “aterrorizantes”!







1) O Caldeirão Mágico

Nesta animação da Disney de 1985, um jovem corajoso chamado Taron precisa impedir que o malvado Rei Horned assuma o Caldeirão Mágico.



Para isso, ele terá a ajuda de um grupo inusitado formado por seu professor Dallben, a princesa Eilonwy, um ursinho de pelúcia chamado Gurgi, um menestrel que se autodenomina Fflewddur Fflam, além de Vem-Vem, uma porquinha que prevê o futuro.







2) O Estranho Mundo de Jack

É um dos grandes clássicos de Tim Burton que não pode faltar no mês de Halloween. Lançado em 1993, o Estranho Mundo de Jack traz Jack Skellington, um boneco conhecido como “o rei das abóboras”, está entediado com a mesma rotina de sustos e gritos que realizou em sua vida.

Para mudar isso, ele decide espalhar a alegria do Natal, mas sua missão coloca o Papai Noel em perigo (além de criar um pesadelo para os meninos e meninas do mundo).







3) Frankenweenie

Também criada por Tim Burton, a comovente história de Frankenweenie (2012) apresenta um menino e seu cachorro em uma aventura cheia de emoções. Após a morte inesperada do cachorro Sparky, Victor recorre à ciência para trazer seu melhor amigo de volta à vida.



Embora o experimento científico de Victor tenha tido bons resultados, ele aprende que as consequências de trazer os mortos de volta à vida podem ser verdadeiramente monstruosas.







4) LEGO Star Wars: Contos Aterrorizantes

Na série de animação de 2021, LEGO Star Wars: Contos Aterrorizantes, os protagonistas são os vilões do lado negro da Força. Após aterrissar no planeta vulcânico Mustafar, Poe e BB-8 procuram ajuda dentro do misterioso castelo de Darth Vader.



Lá, eles conhecem o misterioso Hutt, um mecânico corajoso, e a ex-assistente de Vader, Vaneé, que revela três contos aterrorizantes envolvendo artefatos antigos e vilões icônicos de todas as eras de Star Wars.







5) Mickey e a História das Duas Bruxas

No Halloween, Mickey Mouse conta a história de duas aspirantes à bruxas: Minnie e Daisy. Ambos devem passar por quatro testes para se formar na Academia das Bruxas de Happy Charm Hill, na série animada Mickey e a História das Duas Bruxas.

Daisy acha que não vai superar os desafios, mas elas descobrem que a magia e amizade ficam mais fortes quando trabalham juntas. Ao enfrentar um fantasma maligno, as duas provam sua coragem e se aproximam da tão esperada formatura.