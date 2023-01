Os 4 fatos sobre o ator Christian Slater e seu papel em Willow

Com uma longa carreira no cinema, ator vive o personagem Allagash na série fantástica original do Disney+

O encanto está de volta em Willow, série original do Disney+ inspirada no clássico filme dos anos 1980. A produção traz Warwick Davis de volta ao papel-título, mas conta ainda com um grande elenco.

Entre rostos conhecidos e novos, destaca-se a participação do ator Christian Slater no papel de Allagash. Slater também foi um dos queridinhos de Hollywood nas décadas de 1980 e 1990.

Relembre, então, a seguir, alguns fatos e curiosidades sobre sua vida e carreira:





Christian Slater começou a atuar ainda criança





Filho de Michael Hawkins, famoso ator de novelas nos Estados Unidos, e Mary Jo Slater, agente de elenco, Christian Slater nasceu em 18 de agosto de 1969, em Nova York.

Aos sete anos de idade, ele já começou a fazer participações em novelas, comerciais e shows da Broadway. Ao completar 18 anos, Christian se mudou para Los Angeles para investir na carreira de ator.





Christian Slater já deu voz para diversos personagens de animação





Além de atuar diante das câmeras em filmes e séries, Christian Slater também tem diversos trabalhos como voz original em filmes e séries de animação.

Um de seus mais recentes trabalhos de dublagem foi com o personagem Ren na animação LEGO Star Wars: Contos Aterrorizantes, lançado em 2021.





Christian Slater atuou ao lado de grandes nomes do cinema





Por estar no meio cinematográfico desde jovem, Slater teve a oportunidade de trabalhar com atores e atrizes renomados em Hollywood. Em seu primeiro filme, por exemplo, quando tinha apenas 16 anos, Slater contracenou com ninguém menos que Sean Connery, um dos mais famosos 007 do cinema.

Nos anos seguintes, o ator contracenou com Winona Ryder, Kevin Costner, Morgan Freeman, Brad Pitt, Tom Cruise e, mais recentemente, Rami Malek e Alec Baldwin.





Christian Slater já recebeu diversas indicações e prêmios





Ao longo de sua carreira, Christian Slater já recebeu 20 indicações em diferentes premiações como o Globo de Ouro® e o Critics Choice Awards.

Destes, ele levou oito estatuetas para casa, incluindo um Globo de Ouro® de Melhor Ator Coadjuvante em Drama e o MTV Movie & Television Awards.





Assista a Christian Slater em Willow no Disney+





A aventura continua na série Willow, disponível exclusivamente no Disney+. Acompanhe os episódios online e embarque você também nesta incrível jornada!